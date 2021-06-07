KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı 2021? KYK bursları ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama açıklama geldi. Yüzbinlerce başvuru yapan öğrenciden olumlu sonuç alanlar ödemelerin hesaba ne zamana yapılacağını merak ediyor. Peki KYK bursları konusunda öncelikli olanlar kimler, hangi durumlarda burs kesintisi oluyor? İşte detaylar…
KYK BURSLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine Haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6 Haziran itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Kasapoğlu, 6-10 Haziran tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Haziran, "2" olanlar 7 Haziran, "4" olanlar 8 Haziran, "6" olanlar 9 Haziran, "8" olanlar 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.
KYK BAŞVURUSUNDA ÖNCELİKLİ OLAN KİŞİLER KİMLER?
KYK bursu başvurusunda bulunan bazı özel durumlara sahip öğrenciler özel durumlarını belgelerle kanıtladıkları takdirde öncelikli olarak burs almaya hak kazanırlar.
Şehit çocukları ya da şehit olan kişi bekar ise bekar kardeşi KYK bursu için önceliklidir.
Gazi çocukları ya da gazi bekarsa gazinin kendisi öncelikli konumdadır.
%40 engeli bulunan ve bu durumu sağlık raporuyla desteklenmiş kişiler burs almaya hak kazanırlar.
Kişinin annesi ve babası vefat etmişse KYK bursunda önceliği vardır.
Lise ve dengi eğitimlerini Darüşşafaka Lisesinde veyahut Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yetiştirme yurtlarında tamamlamış kişiler öncelikli konumdadırlar.
Amatör milli sporcu olan öğrencilerin Kurum Kuruluş Kanunu'na bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun belirlediği özelliklere göre öncelik kazanmaya hakları bulunmaktadır.