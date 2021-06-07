Taşeronda yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı için detaylar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Taşeronda sendika değişikliği yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk-İş ve Hak-İŞ kamu işçileri ile taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini Temmuz ayına kadar sürdürecekler. Emekçi konfederasyonları arzlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilettiler. Bakanlık üniteleri bu arzları araştırdıktan sonra pazarlık masası kurulacak. Öte yandan ücret zamlarında da karar alınacak. Temmuz ayında imza atılacak olan toplu iş sözleşmesinde işçilere yüzde 20 ortamında bir ücret zammı yapılması arz edilecek.
İŞÇİ SENDİKALARININ RESMİ ZAM ORANI TEKLİFİ BELLİ OLDU!
Hak-İş ve Türk-İş tarafından bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu. İşçi sendikaları arasında yer alan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız tarafınan Bakan Bilgin'e sunulan zam teklifi dikkatleri çekti. Kamu işçileri için verilen zam önerisi kapsamında 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, öbür 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı arz edilirken zam önerisinin kabul edilmesi vaziyetinde kamuda çalışan bir işçinin en düşük ücreti 4 bin 800 liraya yükseltilmiş olacak.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TİS TARİHİ
Kamu müessese ve kuruluşlarında çalışan taşeron emekçilerin toplu iş sözleşmelerine ait fotoğrafı bir açıklama gelmedi. Ancak mevzuya dair uzmanlar 2021 TİS tarihinin ne zaman olabileceğine ait açıklamalarda bulundular. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası arasında reelleştirilecek görüşmelerin yaz evveli başlaması bekleniyor.