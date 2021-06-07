Taşeronda yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı için detaylar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Taşeronda sendika değişikliği yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk-İş ve Hak-İŞ kamu işçileri ile taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini Temmuz ayına kadar sürdürecekler. Emekçi konfederasyonları arzlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilettiler. Bakanlık üniteleri bu arzları araştırdıktan sonra pazarlık masası kurulacak. Öte yandan ücret zamlarında da karar alınacak. Temmuz ayında imza atılacak olan toplu iş sözleşmesinde işçilere yüzde 20 ortamında bir ücret zammı yapılması arz edilecek.