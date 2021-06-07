Türkiye'nin ilk çelik hasır fabrikası unvanıyla yer alan BMS Çelik Hasır Sanayi halka arz başvurusu SPK'nın onayından geçmişti. BMS Çelik Hasır'ın halka arz sürecinde 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde talep toplamaya başladı. Bu gelişmeler sonrasında, BMS Çelik halka arz hangi bankalar? Kaç lot verir? BMS Demir Çelik halka arz hisse senedi, borsa kodu...
BMS DEMİR ÇELİK HALKA ARZ HİSSE SENEDİ NE KADAR?
15.500.000 lot sermaye artırımına bağlı olarak belirlendi. Taslak izahnamede, dağıtılacak hisse adeti dışında ek satış olarak 3.875.000 lot satışa sunulacak. Hisse borsada işlem görmeye başladıktan 1 yıl sonra 3.875.000 lot satışa sunulabilecek.
BMS ÇELİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında, 10.30 - 13.00 saatleri arasında talep toplayacak olan BMS Çelik'in halka arz edilecek hisselerinin tamamı 4,87 TL sabit fiyat ve 'Eşit Dağıtım' yöntemi ile dağıtılacak.
BMS ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticari Anonim Şirketi'nin halka arzına öncülük edecek firma İş Yatırım ve İnvestaz Yatırım olarak belirlendi.
Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan izahnamede, tüm banka ve kurumlardan halka arz başvurusu gerçekleştirilebileceği bilgisi paylaşıldı.
BMS DEMİR ÇELİK HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?
BMS Demir Çelik halka arzının Borsa işlem kodu #BMSCH olarak belirlendi.