Modern teknoloji ürünü olan çelik hasır,kullanım yerine göre zamandan, işçilikten ve tüketimden %35- %40 oranlarında tasarruf sağlar. TSE ve ISO belgelerine sahip olan BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. Standart ölçü (500 Cm x 215 Cm) dışında projeye göre veya ihtiyaca göre özel ebatlarda da üretim yapmaktadır. Ayrıca çelik hasır dışında ST IVB kalitesinde Ø 4 mm den Ø 12 mm 'e kadar düz ve nervürlü ( 1 mt - 12 mt arası ) çelik çubuk veya kangal üretilmektedir.

BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. Türkiye'deki iddialı konumunun yanı sıra Türkiye'nin Çelik Hasır ihracatında %30 unu gerçekleştirmektedir. İhracat yapılan ülkelerin bazıları ABD - Yunanistan - K.K.T.C. - Libya - Irak - Nijerya - Kuzey Yemen - Almanya - Rusya - Jamaika - Suriye - Arnavutluk - İsrail - Hırvatistan ve Afrika sayılabilir. Sürekli kaliteyi ilke edinen BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. mutlak müşteri memnuniyetini de kendine ilke edinmiştir. Bu nedenle BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. uzman kadrosuyla çelik hasır ve soğuk çekme çelik çubuk konusundaki her türlü soru ve sorununuzu en kısa sürede cevaplar ve kavuşur.