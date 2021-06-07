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    • Ekonomi
    • 07.06.2021 13:22
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    • 07.06.2021 13:22
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    halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verdi?

    halka arz hangi bankalar? Sorusu yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin ilk fabrikası unvanıyla yer alan halka arz başvurusu 'nın onayından geçmişti. BMS Çelik Hasır'ın halka arz sürecinde 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde talep toplamaya başladı. Bu gelişmeler sonrasında, ? Kaç lot verir? halka arz hisse senedi, borsa kodu...

    takvim.com.tr
    BMS Çelik halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı?

    Türkiye'nin ilk çelik hasır fabrikası unvanıyla yer alan BMS Çelik Hasır Sanayi halka arz başvurusu SPK'nın onayından geçmişti. BMS Çelik Hasır'ın halka arz sürecinde 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde talep toplamaya başladı. Bu gelişmeler sonrasında, BMS Çelik halka arz hangi bankalar? Kaç lot verir? BMS Demir Çelik halka arz hisse senedi, borsa kodu...

    BMS DEMİR ÇELİK HALKA ARZ HİSSE SENEDİ NE KADAR?

    15.500.000 lot sermaye artırımına bağlı olarak belirlendi. Taslak izahnamede, dağıtılacak hisse adeti dışında ek satış olarak 3.875.000 lot satışa sunulacak. Hisse borsada işlem görmeye başladıktan 1 yıl sonra 3.875.000 lot satışa sunulabilecek.

    BMS ÇELİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında, 10.30 - 13.00 saatleri arasında talep toplayacak olan BMS Çelik'in halka arz edilecek hisselerinin tamamı 4,87 TL sabit fiyat ve 'Eşit Dağıtım' yöntemi ile dağıtılacak.

    BMS ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

    BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticari Anonim Şirketi'nin halka arzına öncülük edecek firma İş Yatırım ve İnvestaz Yatırım olarak belirlendi.

    Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan izahnamede, tüm banka ve kurumlardan halka arz başvurusu gerçekleştirilebileceği bilgisi paylaşıldı.

    BMS DEMİR ÇELİK HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

    BMS Demir Çelik halka arzının Borsa işlem kodu #BMSCH olarak belirlendi.

        BMS ÇELİK HAKKINDA BİLGİLER

        BMS Çelik Hasır fabrikasının resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde;

        BMS Çelik Hasır bir BMS GRUP Kuruluşudur.

        Türkiye'nin ilk ve en yüksek kapasiteli Çelik Hasır fabrikası 1971 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuştur. Farklı firmalar tarafından 2001 yılına kadar işletilen bu tesis 3 yıl süreden sonra 2004 yılının Eylül ayında BMS GRUP bünyesine dahil olmuştur.

        Köklü modernizasyon çalışmalarından sonra yeni ve modern makine ilaveleri ile tekrar faaliyete başlayan BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. günümüzde de Türkiye 'nin en modern ve en yüksek kapasiteye sahip çelik hasır fabrikasıdır. Son makine ilaveleri ve büyütülen kapalı alanlarıyla yıllık kapasite 120.000 ton/yıl çelik hasır, 120.000 ton/yıl soğuk çekme çubuğa ulaşmıştır. 7000 m² kapalı 5000 m² açık olmak üzere toplam 12.000 m² alanda faaliyet gösteren BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. başta Türk standartları olmak üzere dünyadan genel kabul edilen ASTM, DIN ve BSI gibi standartlarda üretim yapmaktadır. Üretilen çelik hasır ve soğuk çekme çubukların kalite kontrolleri tesis bünyesindeki laboratuvarda sürekli yapılmakta ayrıca periyodik olarak üniversitelerin test laboratuvarında da kalite kontrol testleri yapılmaktadır.

        Modern teknoloji ürünü olan çelik hasır,kullanım yerine göre zamandan, işçilikten ve tüketimden %35- %40 oranlarında tasarruf sağlar. TSE ve ISO belgelerine sahip olan BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. Standart ölçü (500 Cm x 215 Cm) dışında projeye göre veya ihtiyaca göre özel ebatlarda da üretim yapmaktadır. Ayrıca çelik hasır dışında ST IVB kalitesinde Ø 4 mm den Ø 12 mm 'e kadar düz ve nervürlü ( 1 mt - 12 mt arası ) çelik çubuk veya kangal üretilmektedir.

        BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. Türkiye'deki iddialı konumunun yanı sıra Türkiye'nin Çelik Hasır ihracatında %30 unu gerçekleştirmektedir. İhracat yapılan ülkelerin bazıları ABD - Yunanistan - K.K.T.C. - Libya - Irak - Nijerya - Kuzey Yemen - Almanya - Rusya - Jamaika - Suriye - Arnavutluk - İsrail - Hırvatistan ve Afrika sayılabilir. Sürekli kaliteyi ilke edinen BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. mutlak müşteri memnuniyetini de kendine ilke edinmiştir. Bu nedenle BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. uzman kadrosuyla çelik hasır ve soğuk çekme çelik çubuk konusundaki her türlü soru ve sorununuzu en kısa sürede cevaplar ve kavuşur.
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        Haberler Ekonomi BMS Çelik halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? BMSCH hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verdi?