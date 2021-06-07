Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060646
|0,62
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,074379
|0,58
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,015920
|0,50
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,083024
|0,50
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103611
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020087
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010688
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024009
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010718
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010697
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,053455
|2,80
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,068420
|0,92
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029748
|0,89
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,139493
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,083988
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,153941
|1,06
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,118390
|1,02
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,211936
|1,01
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021431
|0,98
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,038292
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033192
|0,63
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021447
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015999
|0,28
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,032685
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,019096
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,077229
|0,15
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033646
|0,15
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,076135
|0,15
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,071865
|0,15
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,069441
|0,15
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020692
|-0,05
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,072824
|-0,05
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,064031
|-0,05
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020385
|-0,04
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,076746
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065229
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF
|0,025684
|-0,36
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,028059
|-0,35
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017547
|-0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017379
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016199
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013886
|-0,28
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027830
|-0,27
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023906
|-0,24
|HEM Katılım Standart EYF
|0,023742
|-0,24
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,030007
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,018247
|-0,58
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,054817
|-0,58
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,034065
|-0,57
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,060334
|-0,57
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,053525
|-0,56