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    • Ekonomi
    • 07.06.2021 16:52
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    • 07.06.2021 16:52
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    istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile "" fonları oldu. Peki, 7 Haziran Pazartesi en fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    7 Haziran BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060646 0,62
    Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,074379 0,58
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,015920 0,50
    Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083024 0,50
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103611 0,46
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020087 0,53
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010688 0,44
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024009 0,28
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010718 0,19
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010697 0,17
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,053455 2,80
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,068420 0,92
    Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,029748 0,89
    Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,139493 0,59
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,083988 0,58
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,153941 1,06
    Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,118390 1,02
    Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,211936 1,01
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021431 0,98
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038292 0,93
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033192 0,63
    Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021447 0,41
    Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015999 0,28
    Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,032685 0,21
    Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,019096 0,15
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077229 0,15
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033646 0,15
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,076135 0,15
    AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,071865 0,15
    Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,069441 0,15

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020692 -0,05
    NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,072824 -0,05
    BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,064031 -0,05
    ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020385 -0,04
    Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076746 -0,04
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065229 -0,17
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,025684 -0,36
    Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,028059 -0,35
    Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017547 -0,31
    Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017379 -0,30
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016199 -0,28
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013886 -0,28
    Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027830 -0,27
    Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,023906 -0,24
    HEM Katılım Standart EYF 0,023742 -0,24
    Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,030007 -0,22
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018247 -0,58
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,054817 -0,58
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,034065 -0,57
    Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,060334 -0,57
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,053525 -0,56

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