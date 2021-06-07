Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060646 0,62 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,074379 0,58 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,015920 0,50 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083024 0,50 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103611 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020087 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010688 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024009 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010718 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010697 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,053455 2,80 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,068420 0,92 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,029748 0,89 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,139493 0,59 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,083988 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,153941 1,06 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,118390 1,02 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,211936 1,01 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021431 0,98 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038292 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033192 0,63 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021447 0,41 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015999 0,28 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,032685 0,21 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,019096 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077229 0,15 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033646 0,15 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,076135 0,15 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,071865 0,15 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,069441 0,15

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: