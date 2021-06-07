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    Haziran ayı burs ve kredileri hesapta (Ekonomi haberleri)

    Bakanı , üniversite öğrencilerine verilen Haziran ayı burs ve kredilerinin dünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. numarasının sonu '0' olanlara dün ödeme yapılırken; '2' olanlar bugün, '4' olanlar yarın, '6' olanlar 9 Haziran'da, '8' olanlar 10 Haziran'da alacak.

    Burslar hesapta

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerine verilen Haziran ayı burs ve kredilerinin dünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. TC kimlik numarasının sonu '0' olanlara dün ödeme yapılırken; '2' olanlar bugün, '4' olanlar yarın, '6' olanlar 9 Haziran'da, '8' olanlar 10 Haziran'da alacak.

    AKARYAKITTA FATURA OYUNUNA GEÇİT YOK
    Maliye Bakanlığı akaryakıt sektöründe 8 milyar liraya yakın vergi kaçağına neden olan fatura oyununa el koydu. Sahte fatura düzenleyerek pompadan silenler, yazılımla vergi kaçıranlar artık kapatılıyor. Yapılan denetimlerde 2 bin 400 riskli mükellef belirlenirken, bunların KDV matrahı da 66 milyar lira olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçen yıl 6 milyon liraya yakın ceza kesildiğini açıkladı. Hazal ATEŞ.

    2 DEV PROJE BAŞLIYOR
    Türkiye'de bu ay 2 önemli projenin heyecanı yaşanacak. Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak 6 köprüden ilkinin temeli atılacak, 3 Mayıs'ta yörüngesine yerleşen Türksat 5A uydusu da hizmete alınacak.

        Elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet verecek Türksat 5A, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi yeni 'Ku-Band' kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı Kanal İstanbul projesi kapsamında 6 köprü yapılacak. Çevresine 2 şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak. En az 5 yıl sürmesi beklenen projede, hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek.

        DİYETİŞYEN
        Diyetisyenlik         son yıllarda üniversite adayı gençlerin ilgisini çeken popüler bir meslek haline gelirken, üniversitelerdeki beslenme ve diyetetik bölümü sayıları 10 yılda 3, kontenjanları ise 7 yılda 2 katın üzerinde artış gösterdi. Türkiye'de ilk kez 1962'de Hacettepe Üniversitesi'nde açılan ve 1998'e kadar tek bölüm olarak varlığını sürdüren beslenme ve diyetetik bölümünün üniversitelerdeki sayısı 2020'de 96'ya yükselirken; 2014'te 2 bin 600 olan kontenjan 2020'de 6 bin 307'ye çıktı. Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı Ayhan Dağ, "Beslenme ve diyetetik bölümü kontenjanlarında yukarıya doğru bir trend var. Neredeyse kontenjanlarının tamamını da dolduruyor. Öğrenciler çok yüksek puanlarla giriyor. KPSS'de 90 alan diyetisyen atanamayabiliyorken, başka işlerde 70- 75 alan atanabiliyor" dedi.

        YATA BAK!
        Coronavirüs         sürecinde yat rezervasyonları da zirve yaptı. Bu yaz tatilini denizde geçirmek isteyenler için günlük 3 bin liraya da 30 bin liraya da tekne var. Antalya'da hizmet veren yatçılık firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kamiloğlu, yatların günlük ve haftalık kiralanabildiğini belirterek, "Yemesi, içmesi ve yat ile birlikte günlüğü 3 ila 30 bin lira arasında değişen bir ücret ödeniyor" dedi. Yatlarda aldıkları önlemleri de anlatan Kamiloğlu, "Teknenin her köşesinde dezenfektan yerleri yaptık. Ateş ölçümü yapılmadan yata binilemiyor. Aynı zamanda yatın içinde sürekli çalışan dezenfektan ünitelerimiz var" diye konuştu.

            1 AYDA 54 BİN ARAÇ SATILDI
            Otomobil             ve hafif ticari araç pazarı Mayıs'ta geçen yılın dönemine göre yüzde 69.8 büyüyerek 54 bin 734 adet oldu. Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 72.1 artarak 43 bin 138 olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç satışları yüzde 61.9 artışla 11 bin 596 seviyesinde kaydedildi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre, geçen ay, 41 otomobil markası arasından Smart ve Maserati hariç tüm markalardan satış yapıldı.

            YENİLENMİŞ CEP DÖNEMİ
            Yenilenmiş cep telefonlarının kullanımının yaygınlaşmasının, çevre kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra cep telefonu ithalatının önüne geçerek ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor. Garantili Teknoloji Genel Müdürü Zafer Sucuoğlu, "Yenilenmiş telefonların piyasaya çıkmasıyla birlikte sıfır telefona rağbetin düşeceğini biliyoruz" dedi.
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            Haberler Ekonomi Haziran ayı burs ve kredileri hesapta (Ekonomi haberleri)