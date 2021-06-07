Haziran ayı burs ve kredileri hesapta (Ekonomi haberleri)

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Coronavirüs sürecinde yat rezervasyonları da zirve yaptı. Bu yaz tatilini denizde geçirmek isteyenler için günlük 3 bin liraya da 30 bin liraya da tekne var. Antalya'da hizmet veren yatçılık firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kamiloğlu, yatların günlük ve haftalık kiralanabildiğini belirterek, "Yemesi, içmesi ve yat ile birlikte günlüğü 3 ila 30 bin lira arasında değişen bir ücret ödeniyor" dedi. Yatlarda aldıkları önlemleri de anlatan Kamiloğlu, "Teknenin her köşesinde dezenfektan yerleri yaptık. Ateş ölçümü yapılmadan yata binilemiyor. Aynı zamanda yatın içinde sürekli çalışan dezenfektan ünitelerimiz var" diye konuştu.