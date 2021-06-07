Haziran ayı burs ve kredileri hesapta (Ekonomi haberleri)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerine verilen Haziran ayı burs ve kredilerinin dünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. TC kimlik numarasının sonu '0' olanlara dün ödeme yapılırken; '2' olanlar bugün, '4' olanlar yarın, '6' olanlar 9 Haziran'da, '8' olanlar 10 Haziran'da alacak.
AKARYAKITTA FATURA OYUNUNA GEÇİT YOK
Maliye Bakanlığı akaryakıt sektöründe 8 milyar liraya yakın vergi kaçağına neden olan fatura oyununa el koydu. Sahte fatura düzenleyerek pompadan silenler, yazılımla vergi kaçıranlar artık kapatılıyor. Yapılan denetimlerde 2 bin 400 riskli mükellef belirlenirken, bunların KDV matrahı da 66 milyar lira olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçen yıl 6 milyon liraya yakın ceza kesildiğini açıkladı. Hazal ATEŞ.
2 DEV PROJE BAŞLIYOR
Türkiye'de bu ay 2 önemli projenin heyecanı yaşanacak. Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak 6 köprüden ilkinin temeli atılacak, 3 Mayıs'ta yörüngesine yerleşen Türksat 5A uydusu da hizmete alınacak.