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    • Ekonomi
    • 06.06.2021 21:08
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    • 06.06.2021 21:08
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    2080 kişi alınacak! Başvurular İŞKUR üzerinden! 4 gün sürecek, her ilde alım olacak!

    Devlet kurumlarına İŞKUR üzerinden binlerce kişi alınmaya devam ediyor. Son olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne 2080 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru dönemi 14-18 Haziran tarihlerinde tamamlanacak. Alınacak işçiler geçici işçi statüsünde olacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek. İşte, na ilişkin detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    2080 kişi alınacak! Başvurular İŞKUR üzerinden! 4 gün sürecek, her ilde alım olacak!

    İŞKUR üzerinden 2080 işçi alımı için başvuru dönemi başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nde geçici işçi statüsünde istihdam edilmek üzere toplam 2080 işçi alımı yapılacağı belirtildi. Alım yapılacak adaylar toplamda iki aşamalı sınav sürecine girecek. Alım yapılacak kadroların her ilde olacağı belirtildi. OGM 2080 işçi alımına ilişkin detaylı bilgiler haberimizde...

    OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    Orman Genel Müdürlüğü 2080 işçi alımı ile ilgili süreç Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan detaylara göre başvurular 14 - 18 Haziran tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

    Öte yandan 2080 işçi geçici işçi kadrosuyla 3 işçi ise daimi olarak işe alınacak. Yani toplam işçi alımı sayısı daimi işçilerle birlikte 2083 olacak.

    8 BİN 252 ADAY ARASINDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK

    Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.

    Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday yani 8 bin 252 aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

    Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

    İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

        TARIM BAKANLIĞI HANGİ KADROLARDA İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

        Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı açıklaması yapıldı ancak kadro ve şartlar hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz dönemlerde yaptığı işçi alımlarını ele alırsak alım yapılacak muhtemel kadrolar şöyle olabilir;

        Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı,
        Gemici,
        Sıhhi Tesisatçı,
        Marangoz, Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni,
        Güvenlik Görevlisi,

        Laboratuvar Temizlik İşçisi,
        Kimya Laboratuvarı Görevlisi,
        Laborant ,
        Temizlik Görevlisi, Sıhhi Tesisatçı,
        Otomotiv Elektrikçisi,

        Tornacı,
        İnşaat Teknolojisi Teknisyeni,
        Elektrikçi,
        Kamyon Şoförü,
        Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni

        Aşçı, Kalorifer Ateşçisi
        İş Makineleri Operatörü,
        Kaynakçı,

        İş Makineleri Operatörü,
        Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği),
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        Haberler Ekonomi 2080 kişi alınacak! Başvurular İŞKUR üzerinden! 4 gün sürecek, her ilde alım olacak!