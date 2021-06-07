Evi yıkık, dökük, eski olanlara devlet geri ödemesiz 25.000 TL ev tamir, bakım onarım, tadilat parası desteği... Harekete geçildi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2021 yılı programı kapsamında yardım ödemelerine tüm hızı ile devam ediyor. Devlet tarafından sağlanan devlet desteklerinden birisi de konut yapanlar ile evini tamir ettirmek isteyenlere. Evi eski, oturulamayacak derecede yıkık olan kişilere geri ödemesiz 25 bin TL devlet desteği ödemesi yapılıyor. Bakanlığın sağladığı bu destek ödemelerinden hangi ailelerin, nasıl ve hangi şartlarda yararlanacağını haberimizde veriyoruz. Peki, evi eski olana 25 bin TL tadilat desteği, ev eşyası yardımı nasıl alınır, barınma yardımı başvurusu nereden yapılır?