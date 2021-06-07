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    • Ekonomi
    • 08.06.2021 08:11
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    • 08.06.2021 08:17
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    Evi yıkık, dökük, eski olanlara devlet geri ödemesiz 25.000 TL ev tamir, bakım onarım, tadilat parası desteği... Harekete geçildi!

    ının kendi evini yapan ile kendi evini tamir ettirmek isteyen ailelere sağladığı özel yardımlar bulunuyor. Bu özel yardımların alınabilmesi için bakanlığın arz ettiği şartların yerine getirilmesi koşul. Devletten barınma desteği almak isteyen ailelerin sağlamaları gereken tüm şartları, müracaatta bulunacakların nasıl bir yol izleyeceğini ve süreçte dikkat edilmesi gereken hususları veriyoruz. Peki, , , , barınma yardımları daire başkanlığı nerede, internetten barınma desteği başvurusu oluyor mu, devletin ev tadilat yardımı kaç lira?

    takvim.com.tr
    Evi yıkık, dökük, eski olanlara devlet geri ödemesiz 25.000 TL veriliyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2021 yılı programı kapsamında yardım ödemelerine tüm hızı ile devam ediyor. Devlet tarafından sağlanan devlet desteklerinden birisi de konut yapanlar ile evini tamir ettirmek isteyenlere. Evi eski, oturulamayacak derecede yıkık olan kişilere geri ödemesiz 25 bin TL devlet desteği ödemesi yapılıyor. Bakanlığın sağladığı bu destek ödemelerinden hangi ailelerin, nasıl ve hangi şartlarda yararlanacağını haberimizde veriyoruz. Peki, evi eski olana 25 bin TL tadilat desteği, ev eşyası yardımı nasıl alınır, barınma yardımı başvurusu nereden yapılır?

    BARINMA YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

    Barınma yardımı almak isteyen kişiler başvuru işlemlerini yaşamış oldukları şehirlerde il ve ilçelerde yer alan Kaymakamlıkların bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar.

    Buraya şahsen yapılacak olan başvuruların ardından uygulanacak gelir testi sonrasında başvurusu uygun bulunan kişilere 25 bin TL karşılıksız ve geri ödemesiz para yardımı yapılacak.

        25 BİN TL ESKİ EVLER İÇİN TADİLAT YARDIMI VE EV EŞYASI PARA YARDIMI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Söz konusu para yardımı sadece ihtiyaç sahibi ailelere yapılmakta olup başvuruda bulunmak isteyen kişilerde aranılan şartlar şu şekilde sıralanmaktadır;

        Muhtaç durumda olmak ve bu durumu istenilen gelir belgeleri ile kanıtlamak,


        Toplam hane halkı aylık gelir toplamının hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması (aynı evde yaşayan kişilerin toplam gelirlerini kişi başına 2020 yılı için en fazla 701 lira olması),
            Konutların 25 yıllık gazı hazır
            Haberler Ekonomi Evi yıkık, dökük, eski olanlara devlet geri ödemesiz 25.000 TL ev tamir, bakım onarım, tadilat parası desteği... Harekete geçildi!