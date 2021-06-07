7 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|89,80
|86,60
|3,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|1,14
|3,51
|Parsan
|30,02
|29,26
|2,60
|Alarko Holding
|9,73
|9,50
|2,42
|ASELSAN
|15,41
|15,08
|2,19
|Anadolu Efes
|23,30
|22,82
|2,10
|TAV Havalimanları
|26,50
|25,96
|2,08
|Yataş
|15,29
|14,98
|2,07
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|1,95
|2,05
|Akbank
|5,38
|5,28
|1,89
|Halkbank
|4,91
|4,82
|1,87
|Bursa Çimento
|3,92
|3,85
|1,82
|Türk Hava Yolları
|14,29
|14,04
|1,78
|Sabancı Holding
|9,40
|9,24
|1,73
|MLP Sağlık
|22,50
|22,12
|1,72
|Tekfen Holding
|15,43
|15,18
|1,65
|İhlas Holding
|0,62
|0,61
|1,64
|Pegasus
|83,00
|81,70
|1,59
|Çemaş Döküm
|1,28
|1,26
|1,59
|Coca Cola İçecek
|80,25
|79,00
|1,58
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,09
|2,12
|-1,42
|Zorlu Enerji
|2,04
|2,06
|-0,97
|İndeks Bilgisayar
|6,45
|6,51
|-0,92
|Brisa
|22,42
|22,62
|-0,88
|Ford Otosan
|177,50
|179,00
|-0,84
|Petkim
|6,27
|6,32
|-0,79
|Aksa Enerji
|13,49
|13,58
|-0,66
|Kardemir (D)
|7,70
|7,75
|-0,65
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,03
|16,12
|-0,56
|Bera Holding
|23,56
|23,68
|-0,51
|Hektaş
|9,07
|9,11
|-0,44
|Konya Çimento
|830,00
|833,30
|-0,40
|Türk Traktör
|183,20
|183,90
|-0,38
|Enerjisa Enerji
|10,80
|10,84
|-0,37
|Kervan Gıda
|15,59
|15,64
|-0,32
|Mavi Giyim
|48,24
|48,32
|-0,17
|Aksa
|15,83
|15,85
|-0,13