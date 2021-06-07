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    • Ekonomi
    • 07.06.2021 14:25
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    • 07.06.2021 14:25
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    7 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Jantsa Jant Sanayi hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 3,70 oranında 89,80'den yükselerek işlem gördü. 7 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    7 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Jantsa Jant Sanayi 89,80 86,60 3,70
    İhlas Gayrimenkul 1,18 1,14 3,51
    Parsan 30,02 29,26 2,60
    Alarko Holding 9,73 9,50 2,42
    ASELSAN 15,41 15,08 2,19
    Anadolu Efes 23,30 22,82 2,10
    TAV Havalimanları 26,50 25,96 2,08
    Yataş 15,29 14,98 2,07
    Emlak Konut GMYO 1,99 1,95 2,05
    Akbank 5,38 5,28 1,89
    Halkbank 4,91 4,82 1,87
    Bursa Çimento 3,92 3,85 1,82
    Türk Hava Yolları 14,29 14,04 1,78
    Sabancı Holding 9,40 9,24 1,73
    MLP Sağlık 22,50 22,12 1,72
    Tekfen Holding 15,43 15,18 1,65
    İhlas Holding 0,62 0,61 1,64
    Pegasus 83,00 81,70 1,59
    Çemaş Döküm 1,28 1,26 1,59
    Coca Cola İçecek 80,25 79,00 1,58

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Odaş Elektrik 2,09 2,12 -1,42
    Zorlu Enerji 2,04 2,06 -0,97
    İndeks Bilgisayar 6,45 6,51 -0,92
    Brisa 22,42 22,62 -0,88
    Ford Otosan 177,50 179,00 -0,84
    Petkim 6,27 6,32 -0,79
    Aksa Enerji 13,49 13,58 -0,66
    Kardemir (D) 7,70 7,75 -0,65
    İş Yatırım Menkul Değerler 16,03 16,12 -0,56
    Bera Holding 23,56 23,68 -0,51
    Hektaş 9,07 9,11 -0,44
    Konya Çimento 830,00 833,30 -0,40
    Türk Traktör 183,20 183,90 -0,38
    Enerjisa Enerji 10,80 10,84 -0,37
    Kervan Gıda 15,59 15,64 -0,32
    Mavi Giyim 48,24 48,32 -0,17
    Aksa 15,83 15,85 -0,13

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    Haberler Ekonomi 7 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?