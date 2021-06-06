Vatandaş bu açıklamayı bekliyordu! Otomobil alacaklar dikkat! Yüzde 69,8... Ve son dakika netleşti!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Otomobil alacaklar dikkat! Yüzde 69,8... Türkiye'de geçen ay en fazla otomobil satışını yapan ve en fazla hafif ticari araç satışını yapan markalar yapıldı. İşte detaylar... Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta geçen yılın dönemine göre yüzde 69,8 büyüyerek 54 bin 734 adet oldu. Toplam satışlarda ilk 5 marka AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 18 adetle ilk sırayı aldı.
Toplam satışlarda ilk 5 marka AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 18 adetle ilk sırayı aldı.
Fiat'ı, 6 bin 260 satışla Volkswagen (VW) ve 5 bin 330 satışla da Renault takip etti. Ford, 4 bin 463 satışla dördüncü ve Toyota da 3 bin 466 satışla beşinci sırada yer aldı.