Devlet desteği ile başladı! Ülkeler almak için sıraya girdiler!

Manisa'nın Demirci ilçesinde 6 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının sertifikalı fidan desteğinden faydalanarak 60 dekar arazisinde 2 bin 500 badem fidanını toprakla buluşturan Cihan Yıldırım, yurt dışına "organik badem" gönderiyor.
Hünnap, kiraz ve cevizin yanında son yıllardan badem üretiminin de arttığı Manisa'nın Demirci ilçesinde üreticiler hasada hazırlanıyor. 7 bin dekar arazide badem üretilen ilçede bu yıl, ilkbaharın başında etkili olan zirai don nedeniyle 100 ton civarında rekolte bekleniyor.
Üretici Cihan Yıldırım da kendi markasıyla ilçedeki badem üreticilerinin arasında öne çıkıyor. 6 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere sağladığı sertifikalı fidan desteğinden yararlanarak 60 dekarlık araziye 2 bin 500 badem fidanı diken Yıldırım, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine badem satıyor.