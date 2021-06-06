Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak köprünün 2023 metre uzunluğundaki orta açıklığında ana halatı toplam 288, kenar açıklıklarındaki ana halat ise toplam 296 çelik kablo oluşturdu. Bu ay içerisinde planlanan ilk tabliye bloğu montajı öncesinde ise, son hazırlıklar Lapseki yakasında bulunan 318 metre uzunluğundaki kulede yapılmaya başlandı. Yarın Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanından ilk tabliye bloğu Lapseki yakasındaki kuleye getirilerek, en alt kısmındaki platformun üzerine konulacak.
Bugün ise, ana halatların montajı için kurulan kedi yolunun kuzey ve güney bölümlerine geçişi sağlayan köprülerin söküm çalışmasına başlandı. Çalışmalara, tabliye bloklarının montajı için gelen Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç de katılıyor. Çalışmalar kapsamında Çanakkale Boğazı da saat 10.15'te kuzeyden güneye tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz, saat 21.00'e kadar gemi geçişlerine kapalı kalacak.
İlk tabliye bloğunun bu ay içinde montajı yapılması planlanırken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.