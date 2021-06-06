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    günlük 863 uçuş ile 'da birinci oldu

    Bu yılın ilk 5 ayında hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren şirketiolan , önceki gün gerçekleştirdiği 863 uçuş ile salgının başlangıcından bu yana geçen son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı.

    Son 15 ayın uçuş rekoru

    Bu yılın ilk 5 ayında hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren şirketiolan , önceki gün gerçekleştirdiği 863 uçuş ile salgının başlangıcından bu yana geçen son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı. THY salgın nedeniyle havacılık sektörünün en zor yılı olarak kabul edilen 'de Avrupa'da yüzde 71 ile doluluk oranı en yüksek şirket olmayı başarmıştı.

    THY Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, "Hedeflerimizden vazgeçmeyerek pandemi döneminde uçuş ağımıza kattığımız yeni destinasyonlar ve filomuza dahil ettiğimiz yeni nesil uçaklarımız ile çok yakında pandemi dönemi öncesinden daha da yoğun uçacağız. THY güzel günlere çok daha güçlü şekilde dönüyor" dedi.

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    Haberler Ekonomi THY günlük 863 uçuş ile Avrupa'da birinci oldu