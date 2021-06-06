Kripto savaşı çıktı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, eski arkadaşı milyarder iş adamı Elon Musk'ı eleştirmeye devam ediyor. Twitter'da Musk'ı takipten çıkaran CZ, Bitcoin'deki düşüş sonrası sert eleştirilerini artırmaya başladı. Kripto para piyasalarını speküle eden ve yazdıkları bağlayıcı etki gösteren Elon Musk'a tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüyor. Geçtiğimiz gün Bitcoin için kırık kalp paylaşan ve satışlara neden olan Musk'ı eleştiren CZ "Başkalarının finansal durumlarına zarar veren tweetler komik ve sorumsuz olamaz" tweetini attı. Bununla yetinmeyen CZ "Zenginlerin tweetlerine göre hamle yaptıkları için zengin olan sıfır insan tanıyorum. Batmasına izin ver" tweetini de paylaşarak Musk'a yeniden taş atmış oldu.

YÜZDE 50 DÜŞÜŞ

Kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşandıktan sonra yüzde 50'nin üzerinde değer kaybeden Bitcoin'de toparlanma bir türlü gerçekleşmedi. Her yükseliş hareketi kar satışlarını beraberinde getirirken, Elon Musk'ın da piyasa yapıcı rolü üstlenmesi dengeleri altüst etti. Bitcoin 64 bin dolar seviyelerinden çok kısa sürede 29 bin dolara gerilerken bir süredir 35-39 bin dolar bandına sıkışmış durumda seyrediyor.

PR ÇALIŞMASI VAR

Elon Musk'ın Dogecoin için yaptığı PR çalışmasının ardı arkası kesilmiyor. Hemen her fırsatta Dogecoin'i parlatan Musk, sınırsız sayıda olan kripto paranın 1 doları aşabileceğini ima eden paylaşımlar da gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'a güvenerek Dogecoin alan milyonlarca yatırımcı mağdur oldu ve sert düşüş sonrasında güçlü toparlanma emaresi henüz görülmedi.

ELEKTRİK KARARI

Elon Musk, Bitcoin madenciliğinin karbon salınımını artırdığı gerekçesiyle Tesla otomobilleri Bitcoin ile satmayı durdurduğunu açıklamıştı. Bu kararın ardından da Binance CEO'su Zhao "Araba çalıştırmak için kullanılan elektrik çevre dostudur. Dünyanın en verimli finansal ağlarını çalıştırmak için kullanılan elektrik çevresel bir sorundur" tweetini atmıştı.