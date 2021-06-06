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    İstifa eden tazminat alabilir mi? Eğer öncesinde sigortalıysanız

    Kıdem tazminatı almak için işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmanız gerekiyor. Bunun dışında son işyerinizde de en az 1 yıllık çalışmanızın olması isteniyor. 'nun 14. maddesinde istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sarılanıyor.

    İstifa edene tazminat
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    Kıdem tazminatı almak için işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmanız gerekiyor. Bunun dışında son işyerinizde de en az 1 yıllık çalışmanızın olması isteniyor. 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. maddesinde istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sarılanıyor.

    İKİ TARİH ÖNEMLİ
    Bunlar; emeklilik için ayrılanlar, Askerlik için ayrılanlar, Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar, Haklı fesih ile istifa edenler.

    Bu maddelere bir de Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz. Bu hüküm yasada şöyle yer alıyor: "Öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle tazminat alabilirler."

        Bu şekilde istifa edenler kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bu şartları ise işe giriş tarihiniz belirliyor.

        9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş dışındaki emeklilik şartları 15 yıl ve 3600 gün olarak belirleniyor.

        Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar ise 25 yıl 4500 gün veya 7.000 günü tamamlayarak tazminatı hak ediyorlar. Yukarıda belirttiğimiz yıl ve prim şartını tamamlayanlar eğer son işyerlerinde 1 yıl ve daha fazla çalışıyorlarsa isterlerse istifa ederek tazminatlarını alabiliyor.

        NE YAPMALI?
        Bunun için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamladıklarına dair bir yazı almalılar. Bu yazıyla birlikte işyerlerine müracaat etmeleri gerekiyor.

            İstifa yazınıza 15 yıl 3600 günü doldurduğunuz gerekçesiyle ya da 7 bin günü doldurduğunuz gerekçesiyle ayrılmak istediğinizi ve yazıyı eklemeyi de unutmayın.

            EMSAL KARAR
            Yargıtay emeklilik için yaşı beklemek üzere tazminat isteyenlerin çalışabileceğine hükmetti. Yargıtay, işçinin bir işyeri ile görüşme yapmasının, başka bir işte çalışmaya başlamasının yasal olduğunu belirtti.

            Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 5 Kasım 2020 tarihli (Esas No: 2016/29768, Karar No: 2020/14937) kararı emsal oldu.

                KİMLER İSTİFA EDİP TAZMİNAT ALABİLİR?
                ● Emeklilik için yaş hariç şartları tamamlayanlar
                ● Emeklilik için ayrılanlar


                ● Askerlik için ayrılanlar
                ● Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar
                ● Haklı fesih ile istifa edenler

                KİMLER DAHA SONRA ÇALIŞABİLİR?
                ● Emeklilik için yaşı bekleyenler
                ● Emekli olanlar
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                    Haberler Ekonomi İstifa eden tazminat alabilir mi? Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalıysanız