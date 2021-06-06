Kıdem tazminatı almak için işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmanız gerekiyor. Bunun dışında son işyerinizde de en az 1 yıllık çalışmanızın olması isteniyor. 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. maddesinde istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sarılanıyor.
İKİ TARİH ÖNEMLİ
Bunlar; emeklilik için ayrılanlar, Askerlik için ayrılanlar, Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar, Haklı fesih ile istifa edenler.
Bu maddelere bir de Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz. Bu hüküm yasada şöyle yer alıyor: "Öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle tazminat alabilirler."