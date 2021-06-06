Evi olmayanlar için 1150 TL kira desteği başvurular e-devletten yapılıyor! Milyonları mest eden destek açıklamaları…

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Kira yardımı son dakika haberleri araştırılıyor. Yaşanan bu zorlu günler içerisinde insanların en temel ihtiyaçlarını başında gelen barınma için biri birinden farklı destekler gelmeye devam ediyor. Evleri olmayan ve kiralarını ödemek konusunda zorluk çeken dar gelirli aileler için destekler geliyor. Bu desteklerden yararlanmak için vatandaşların e-devlet üzerinden anlık olarak başvurularını yapabilecekler. Kira yardım tutar ödemeleri de her il için farklı bir şekilde veriliyor. Bu kira yardım ödemeleri için de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar arasından dar gelirli olanlara veriliyor.