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    • Ekonomi
    • 07.06.2021 08:30
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    • 07.06.2021 08:30
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    Evi olmayanlar için 1150 TL kira desteği başvurular e-devletten yapılıyor! Milyonları mest eden destek açıklamaları…

    Kira yardımı araştırılıyor. Evi olmayanlar için 1150 TL kira desteği başvurular e-devlette... Konutları olmayan ve kiralarını ödemek mevzusunda güçlük çeken dar kazançlı aileler için destekler geliyor. Bu desteklerden faydalanmak için kişiler e-devlet üzerinden anlık olarak müracaatlarını yapabilecekler. Bu süreçler içerisinde konutları olmayan ve kirada oturan vatandaşlar için tarafından kira yardımı veriliyor. Bakanlık tarafından sosyal dayanaklaşma ve dayanışma vakıfları tarafından verilen kira destek ödemeleri için müracaat etmek ise oldukça kolay!

    takvim.com.tr
    Evi olmayanlar için 1150 TL kira desteği başvurular e-devletten yapılıyor!

    Peş peşe açıklamalar yapıldı. Kira yardımı son dakika haberleri araştırılıyor. Yaşanan bu zorlu günler içerisinde insanların en temel ihtiyaçlarını başında gelen barınma için biri birinden farklı destekler gelmeye devam ediyor. Evleri olmayan ve kiralarını ödemek konusunda zorluk çeken dar gelirli aileler için destekler geliyor. Bu desteklerden yararlanmak için vatandaşların e-devlet üzerinden anlık olarak başvurularını yapabilecekler. Kira yardım tutar ödemeleri de her il için farklı bir şekilde veriliyor. Bu kira yardım ödemeleri için de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar arasından dar gelirli olanlara veriliyor.


    Kira destek ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvuru yapma şartları gerekiyor. Gerekli şartları yerine getiren herkes anlık olarak e devlet üzerinden başvurularını yapabilecek ve bu destek ödemelerinden rahatlık ile faydalanabilecekler.

    Bir yandan da riskli olarak isimlendirilmesi yapılan binalarda yaşamlarına devam eden kişiler de kira destek ödemeleri alabilecekler. Barınma giderlerini karşılamak konusunda güçlük çeken vatandaşların barınma ihtiyaçlarını çekebilmek için yerel yönetimlerle belirli bir şekilde vakıflar tarafından karşılanması söz konusu olacaktır.

        Kira yardım tutar ödemeleri de her il için farklı bir şekilde veriliyor. Bu kira yardım ödemeleri için de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar arasından dar gelirli olanlara veriliyor. Ayrıca çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından riskli olarak isimlendirilmiş olan konutların tahliye edilmesi karşısında, ilgili olarak yer alan binalarda yaşananlar için de kira yardımları yapılması söz konusu olacak.

        Kira yardım ödemesi veren kurumlar…

        2021 yılı içerisinde sosyal yardımlaşma adı altında devlet tarafındankira destek veren kurumlar ve özel kurumlardan hangileri olduğu açıklandı. Bakanlık ya da devlet kurumlarının yanı sıra bir yandan da belirli şirketler ile beraber belediyeler, vakıflar ile kişiler de bu anlarda destekler vermeye devam ediyor.


        Destek veren firmalar;

        Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları.

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.Belediyeler.

        Özel vakıf ve dernekler.

        Sivil toplum kuruluşları

        Kira yardımları için şartlar belli oldu…

        Vatandaşlar için kira yardımı veren kuruluşlar belli oldu. Bu şartlar her kurum ya da kuruluşa göre daha farklılıklar göstermeye devam ediyor. 2021 yılı içerisinde vatandaşlardan aranan şartlar belli oldu.

        Bu şartlar;Başvuruları olan kişilerin mal varlıklarının olmaması şartı

        Kira yardımları talebinde bulunan kişilerin SGK ile çalışmama şartı

        Emekli, dul, yetim aylıklarından faydalanamıyor olmak

            İşsizlik maaşı alma şartı

            Yapılacak olan testler sırasında yoksulluk sınırının atlında yer alması

            Fakirlik belgesi sahibi olmak

            Belediye tarafından İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve İzmir gibi birçok ilde belediye tarafından 600 ile 1000 TL arasında destekler veriliyor.

            Vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışma merkezleri üzerinde başvurularını yapması gerekir.

            Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından vatandaşların kaymakamlıklar üzerinde işbirliği yapması dikkatler çekiyor. Formları doldurarak kaymakamlıklar üzerine teslim etmek gerekir.

            Kira yardımı alacak kişilerin başvuruları sırasında banka bilgilerini vermeleri gerekir. Bilgilerini vermeyen kişilerin isimlerine PTT aracılığı ile ödemeler yapılacaktır.
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