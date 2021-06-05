Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yaz sezonu '' gölgesinde açıldı, ancak fiyatlar dudak uçuklattı

    Pandemide eve kapanan vatandaş tatil hayali kurarken, fiyatlar karşısında şaşkına döndü. Hem otel hem yeme-içme hem de beach fiyatları dudak uçuklattı. 1 hafta tatil yapmak isteyen çiftlerin karşısına sadece oda+kahvaltı için 151 bin liraya varan fiyatlar çıktı.

    Tatil tarifesi

    Pandemide eve kapanan vatandaş tatil hayali kurarken, fiyatlar karşısında şaşkına döndü. Hem otel hem yeme-içme hem de beach fiyatları dudak uçuklattı. 1 hafta tatil yapmak isteyen çiftlerin karşısına sadece oda+kahvaltı için 151 bin liraya varan fiyatlar çıktı.

    BU NASIL FİYAT
    Coronavirüs nedeniyle otellerin boş olduğunu belirten vatandaş, 'Bu nasıl fiyat!' diye tepki gösterdi. Bazı otellerin yabancılara çok düşük fiyatlar sunduğunu vurgulayan tatilciler, "Biz niye yabancıdan 2-2.5 kat fazla para ödüyoruz. Fiyatları düşürsünler, yerli turist otelleri doldurur" yorumu yaptı.

    İŞTE 2 KİŞİNİN 1 HAFTALIK OTEL FATURASI

    The Bodrum Edition Oda+kahvaltı 48.991-151.885 TL



        Divan Bodrum Oda+kahvaltı 33.322-141.398 TL

        Boho Hotel/Yalıkavak Oda+kahvaltı 32.834-40.131 TL



        Titanic Deluxe Bodrum Her şey dahil 26.460-69.552 TL

        Gloria Serenity Resort Her şey dahil 32.398-53.390 TL

        Calista Luxury Resort Her şey dahil 27.972-41.958 TL

        Kaya Palazzo Belek Her şey dahil 22.750-54.031TL
            Muhalefetin 'müjde' hazımsızlığı
            Haberler Ekonomi Yaz sezonu 'Coronavirüs' gölgesinde açıldı, ancak fiyatlar dudak uçuklattı