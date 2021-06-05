Pandemide eve kapanan vatandaş tatil hayali kurarken, fiyatlar karşısında şaşkına döndü. Hem otel hem yeme-içme hem de beach fiyatları dudak uçuklattı. 1 hafta tatil yapmak isteyen çiftlerin karşısına sadece oda+kahvaltı için 151 bin liraya varan fiyatlar çıktı.
BU NASIL FİYAT
Coronavirüs nedeniyle otellerin boş olduğunu belirten vatandaş, 'Bu nasıl fiyat!' diye tepki gösterdi. Bazı otellerin yabancılara çok düşük fiyatlar sunduğunu vurgulayan tatilciler, "Biz niye yabancıdan 2-2.5 kat fazla para ödüyoruz. Fiyatları düşürsünler, yerli turist otelleri doldurur" yorumu yaptı.
İŞTE 2 KİŞİNİN 1 HAFTALIK OTEL FATURASI
The Bodrum Edition Oda+kahvaltı 48.991-151.885 TL