BU NASIL FİYAT

Coronavirüs nedeniyle otellerin boş olduğunu belirten vatandaş, 'Bu nasıl fiyat!' diye tepki gösterdi. Bazı otellerin yabancılara çok düşük fiyatlar sunduğunu vurgulayan tatilciler, "Biz niye yabancıdan 2-2.5 kat fazla para ödüyoruz. Fiyatları düşürsünler, yerli turist otelleri doldurur" yorumu yaptı.