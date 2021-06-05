Ne dosya ücreti ne de ek masraf! İhtiyacı olana en az 1000 en fazla 99 bin TL! İş, Ziraat, Enpara, Vakıf, Akbank... Acilen kullanmak üzere nakit para ihtiyacı duyanların en çok tercih ettiği yöntemlerden birisi de ihtiyaç kredisi oluyor. Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlara 3 aya kadar ödemesiz dönemli krediler ise ilaç niteliğinde oluyor. Bazı bankalar dosya masrafı ya da masraf ödemesi almıyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanında normal ödemeli ihtiyaç kredisi fırsatları devam ediyor. Bankaların tekliflerini takvim.com.tr olarak sizin için derledik.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.