Ne dosya ücreti ne de ek masraf! İhtiyacı olana en az 1000 en fazla 99 bin TL! İş, Ziraat, Enpara, Vakıf, Akbank... Acilen kullanmak üzere nakit para ihtiyacı duyanların en çok tercih ettiği yöntemlerden birisi de ihtiyaç kredisi oluyor. Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlara 3 aya kadar ödemesiz dönemli krediler ise ilaç niteliğinde oluyor. Bazı bankalar dosya masrafı ya da masraf ödemesi almıyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanında normal ödemeli ihtiyaç kredisi fırsatları devam ediyor. Bankaların tekliflerini takvim.com.tr olarak sizin için derledik.
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.
İŞ BANKASI
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Geri Ödenecek Toplam Tutar: 70.392,60 TL
Kredi Vadesi: 36 ay
Aylık Taksit Tutarı: 1.955,35 TL
Faiz Oranı: 1,65
ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ
Enpara.com'un yüzde 1,73 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.978 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.
VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI
Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.
Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.