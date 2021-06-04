Torba dolusu müjde tamam! Borcun üstü çiziliyor

beklediği torba yasaMeclis'ten geçti. Kamuyaolan borçlara yapılandırmayolu açılırken, esnafaişverenematrah artırımıve sicil affı da hayata geçti.'ın onayınınardından yürürlüğegirecek yasayla gelendüzenlemelerdenbazıları şöyle:Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na'a kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak. Vergi, prim, trafik para cezaları da dahil idari para cezaları, emlak vergisi, su ve öğrenim kredisi gibi borçlar kapsamda. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.Borçların gecikme faizicezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapılırsa Yİ-ÜFE tutarının dasilinecek. İsteyenler iseödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Bu durumda ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan borca, seçilen taksite göre belirlenen katsayılar eklenecek.Başvurular'a kadar yapılacak. İlk taksit ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapılacak ödemelerdeSGK'ya yapılacaklarda iseolacak.Bağ-Kur'lular prim borçlarını yapılandırma, durdurma ya da daha önce durdurulan süreleri avantajlı şekilde ihya imkanına kavuştu. Bu, pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolunu açacak.Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalıları'a kadar gelir testine girip kişi başı geliriaz çıkarsa borcu silinecek. Genel Sağlık Sigortası borcu bulunanlara'a kadar borçlarınıödeyebilme imkanı getiriliyor.gelir ve kurumlar vergisimatrahlarını artırarakbelirtilen süre ve şekildeödemeleri halinde, artırımdabulundukları yıllar için yıllıkgelir ve kurumlar vergisiincelemesi ve bu yıllarailişkin olarak bu vergi türleriiçin daha sonra başka birtarhiyat yapılmayacak.Matrah ve vergi artırımıüzerine hesaplanan vergiler,2'şer aylık dönemlerhalinde azami 6 eşit taksitteödenecek.çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.