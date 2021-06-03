2021 Mayıs ayı kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri yattı mı? Kısa çalışma KÇÖ işsizlik ödemeleri ne zaman yatar?

Kısa çalışma KÇÖ işsizlik ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 Mayıs ayı kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri yattı mı? Ödemelerin henüz yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak. Mayıs ayı kısa çalışma ödenekleri ve işsizlik ödemelerine ilişkin tarih bilgiside verildi.
2021 MAYIS AYI KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK ÖDEMELERİ YATTI MI?
KÇÖ ödemeleri takip eden ayın başında yapılıyor. Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ödemeleri 4 Haziran'da (yarın) hesaplara yatırılacak.
Yine işsizlik ödenekleri de aynı tarihte hesaplara aktarılacak. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak.
Ücretsiz izne gönderilenlere yapılan 1.500 liralık nakdi destek ödemesi de 8 Haziran'da hesaba yatacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği için müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında... "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girmişti.