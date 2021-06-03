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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 22:52
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    • 03.06.2021 22:52
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    2021 Mayıs ayı kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri yattı mı? Kısa çalışma KÇÖ işsizlik ödemeleri ne zaman yatar?

    2021 Mayıs ayı kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri yattı mı? Kısa çalışma KÇÖ ve işsizlik ödemelerinin yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mayıs ayına ilişkin KÇÖ ve işsizlik ödemeleri ne zaman yatar? Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ödemelerinin ve işsizlik ödemelerinin ne zaman yatacağı belli oldu. Ücretsiz izne gönderilenlere yapılan 1.500 liralık nakdi destek ödemesi için de tarih verildi.

    takvim.com.tr
    2021 Mayıs ayı kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri yattı mı? Kısa çalışma KÇÖ işsizlik ödemeleri ne zaman yatar?

    Kısa çalışma KÇÖ işsizlik ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 Mayıs ayı kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri yattı mı? Ödemelerin henüz yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak. Mayıs ayı kısa çalışma ödenekleri ve işsizlik ödemelerine ilişkin tarih bilgiside verildi.

    2021 MAYIS AYI KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK ÖDEMELERİ YATTI MI?

    KÇÖ ödemeleri takip eden ayın başında yapılıyor. Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ödemeleri 4 Haziran'da (yarın) hesaplara yatırılacak.

    Yine işsizlik ödenekleri de aynı tarihte hesaplara aktarılacak. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak.

    Ücretsiz izne gönderilenlere yapılan 1.500 liralık nakdi destek ödemesi de 8 Haziran'da hesaba yatacak.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği için müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında... "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girmişti.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

        Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

        Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

        Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

        Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" veya "27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler" olarak bildirilir.

        Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

        Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

        Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
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