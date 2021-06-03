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    • Ekonomi
    • 04.06.2021 00:57
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    • 04.06.2021 00:57
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    Fiyatlar 114 bin liradan başlıyor! 550-670 lira taksitle ev sahibi olma şansı! 'den binlerce uygun fiyatlı ev...

    Her yıl tarafından binlerce kişi ev sahibi olmaya devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara TOKİ'den müjde gelmeye devam ediyor. 114 bin liradan başlayan fiyatlarla, 550-670 lira taksitle ev sahibi olma şansı veriliyor. En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 550 liradan başlıyor. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak. Başvurularda kura şartı aranmıyor.

    takvim.com.tr
    Fiyatlar 114 bin liradan başlıyor! 550-670 lira taksitle ev sahibi olma şansı!

    TOKİ, her yıl ev sahibi olmak isteyenleri anahtar sahibi yapıyor. TOKİ'nin yaptığı sosyal konutlar sayesinde her yıl kurayla vatandaşlar ev sahibi olmaya devam ediyor. Açık artırma yoluyla yapılan satışlar da uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, konutlara ilişkin detaylı bilgileri araştırıyor. İşte detaylı bilgiler...

    240 AYA KADAR VADE

    Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.

    Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.

    İlk taksit ödemesi ise konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlıyor.

    TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Türk vatandaşı olmak,

        Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

        Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

        Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

        Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

        Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).

        TOKİ'DEN KURASIZ EV NASIL ALINIR?

        TOKİ'nin kura ile ev sahibi olma faaliyetine katılmayıp kurasız bir şekilde TOKİ'den ev almak isteyenler TOKİ'den kurasız bir şekilde konut alımının nasıl yapılacağını merak ediyor. TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. TOKİ açık satış yöntemiyle de vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor.

        Alt gelir grubu başvuru şartları nelerdir?

        Mevcut projeye başvuru yapmak için, belirlenen alt gelir grubu başvuru şartları şunlardır;

        - T.C. vatandaşı olmak,

        - Projenin yapıldığı il/ilçe sınırları içinde bir seneden az olmamak koşuluyla ikamet etmek yada projenin yapıldığı il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az üç senedir ikamet etmesi yada il nüfusuna kayıtlı olması gerekmekir),

        - Toplu Konut İdaresi'nden daha konut satın almamış olmak ve Toplu Konut İdaresi'nden konut kredisi kullanmamış olmak (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi dışında),

        - Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün yada müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri dışında) olmamak, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi dışında) (Başvuruyu yapanın hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller dışında)

            - Başvuru tarihi itibari ile 25 yaşını tamamlamış olmak (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul kadınlarda yaş şartı aranmamaktadır),

            - Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6bin 500TL olması (İstanbul şehri için 7bin TL)

            - Bir hane halkından sadece bir kişi başvuru yapabilir.

            Bu başvuru şartlarını karşılayan kişiler;

            1.Kategori "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Maluleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

            2.Kategori "En az yüzde 40 Engeli Vatandaslar''

            3.Kategori "Emekli Vatandaslar"

            4.Kategori "Diğer alıcı adaylarıın" şeklinde başvuruları dört kategoride ayrılarak kabul ediliyor

            Başvuru yaparken hangi belgeler isteniyor?

            Başvuruda bulunacak kişilerden istenen belgeler şu şekilde;

            - Kimlik Fotokopisi,

            - Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"

            - Engelli vatandaşlar için, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi yada tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık heyet raporunu (en az yüzde40 engelli olduğuna dair),

            - Emekli vatandaşlar SGK'dan alınan Emekli Kimlik Belgesini yada belgesi henüz çıkmadıysa emekli olduğunu gösteren belge yada yazıyı ibraz etmesi gerekmektedir.
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