TOKİ, her yıl ev sahibi olmak isteyenleri anahtar sahibi yapıyor. TOKİ'nin yaptığı sosyal konutlar sayesinde her yıl kurayla vatandaşlar ev sahibi olmaya devam ediyor. Açık artırma yoluyla yapılan satışlar da uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, konutlara ilişkin detaylı bilgileri araştırıyor. İşte detaylı bilgiler...
240 AYA KADAR VADE
Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.
Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.
İlk taksit ödemesi ise konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlıyor.
TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.