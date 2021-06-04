Esnaf ve sanatkarlara ödenecek olan hibe desteği başvuruları devam ederken gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Geçen hafta başvurular yoğunluk olmaması adına TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılmıştı. Peki, hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin ve 5 bin TL esnaf hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek esnaf hibe desteği başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.