Bu detayları not edin! Tek tek açıklandı! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Ücretler düşüyor, akaryakıt...

DOĞRU VİTES



Araç manuel ise bu durumda doğru devirde doğru vites tercih edilmeli. Araç benzinli de olsa dizel de olsa düz yolda 1.700-2.500 devir aralığında bir üst vitese geçiş yapılmalı. Özellikle dizel araçlarda yüksek devirde vites değiştirmek gibi hatalı kullanımlar söz konusu. Yeni nesil motorlarda buna gerek yok. Öyle olsa otomatik vitesli araçlarda da yüksek devir gerekirdi. Oysa düşük devirde de olsa hemen bir üst vitese geçiş oluyor. Bu da sabit ve düşük devirde ekonomik sürüş sağlıyor. Uzun yolda hız sabitleyici (cruise control) kullanmak devri sabit tuttuğu için de tüketim düşüyor.