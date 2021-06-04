Bu detayları not edin! Tek tek açıklandı! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Ücretler düşüyor, akaryakıt...

Arabası olan, araba alacak herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Ücretleri düşürüyor. Akaryakıtla ilgili önemli açıklama. Araç sahibi olanlar akaryakıt giderlerini nasıl düşürebilirim diye araştırıyor. Gaz pedalından mod seçimine, doğru vitesten hız limitine ve lastik basıncına kadar alacağınız bu önlemlerle ödediğiniz ücretleri aşağıya çekmek mümkün. Peki nasıl daha az yakıt tüketebilirsiniz? Araba kullanan herkes bunu yapıyor ancak maliyeti düşürmeye bir faydası yok. Tek tek açıklandı. İşte tüm bilgiler... Yapılan test sürüşleri 100 kilometrede ekonomik kullanılan benzinli aracın, tedbirlere hiç uyulmayan araca göre 4-5 litre (yaklaşık 40 lira) daha az yakıt tükettiğini ortaya koyuyor.
SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDE
Pandemi nedeniyle hususi araçların daha çok kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Tatil dönemlerinde de artık uzun yola kendi aracımızla gidiyoruz. Yakıtı, yıpranma payı, otoyol ve köprü geçişleri, kural ihlali durumunda olası trafik cezaları derken özel araçla yolculuğun maliyeti de artıyor. Bunların içinde yakıt tüketimi sürücünün kontrolünde. Yani sürüş karakterine bağlı olarak artıp azalabiliyor. Sürüş karakterinin yanında araçla ilgili küçük müdahaleler de tüketimi düşürmede kritik öneme sahip. Peki en az tüketim için neler yapılmalı? Sürüş eğitmenlerinin açıklamaları da dikkate alınırsa şu detaylar öne çıkıyor:
GAZ PEDALI
Yakıt tüketiminde anahtar rol oynayan mekanizma gaz pedalıdır. Yani tasarruf gaz pedalından başlıyor. Bu nedenle çoğu kullanma kılavuzunda düşük tüketimi göstermek için gaz pedalının üstünde kuş tüyü resmi olur. Bu da pedala yavaş ve az basın anlamına geliyor. Özellikle şehiriçi trafiğinde 'dur-kalk'ların çok olduğu durumlarda gaz pedalına basarken bu detaya dikkat edilmeli. Dizel araçlarda gaz pedalına basmadan dahi araç tork gücüyle hareket edebildiğinden, sıkışık trafikte gerekmedikçe pedala yüklenmeyin.