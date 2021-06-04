Evde bakım maaşlarının ödeme günleri yeni ayın ilk günlerinde ödeme alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Maaşlar her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli tarihler arasında aylıklar hesaplara yatırılıyor. Evde bakım aylığı ise bilindiği üzere bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere veriliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Haziran 2020 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarından itibaren il il hesaplara yatırılıyor.

İşte aylık sorgulama işlemine dair bilgiler;