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    • Ekonomi
    • 04.06.2021 14:55
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    • 04.06.2021 14:55
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    4 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,65 oranında 3,93'den yükselerek işlem gördü. 4 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    4 Haziran Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    İpek Doğal Enerji 14,11 13,51 4,44
    Koza Madencilik 16,30 15,65 4,15
    Esenboğa Elektrik 31,72 30,78 3,05
    Enerjisa Enerji 11,02 10,78 2,23
    Torunlar GMYO 3,52 3,45 2,03
    Türk Telekom 7,13 6,99 2,00
    Ford Otosan 177,70 174,60 1,78
    Aksa Enerji 13,79 13,59 1,47
    Zorlu Enerji 2,10 2,07 1,45
    Odaş Elektrik 2,15 2,12 1,42
    Şişe Cam 8,14 8,03 1,37
    Bagfaş 23,84 23,52 1,36
    Koza Altın 120,60 119,10 1,26
    Jantsa Jant Sanayi 86,00 84,95 1,24
    Anadolu Efes 22,94 22,68 1,15
    Tofaş Oto Fabrikası 30,48 30,14 1,13
    Deva Holding 25,84 25,56 1,10
    Akiş GMYO 1,93 1,91 1,05
    Selçuk Ecza Deposu 8,96 8,87 1,01
    Fenerbahçe Futbol 33,36 33,04 0,97

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Karsan Otomotiv 3,93 4,21 -6,65
    Nuh Çimento 46,82 47,98 -2,42
    Halk GMYO 2,99 3,05 -1,97
    Good-Year 7,12 7,24 -1,66
    Doğuş Otomotiv 25,16 25,50 -1,33
    Coca Cola İçecek 78,00 79,00 -1,27
    Konya Çimento 831,60 842,10 -1,25
    Verusa Holding 52,05 52,70 -1,23
    Yataş 15,07 15,23 -1,05
    GSD Holding 1,92 1,94 -1,03
    SASA Polyester 33,42 33,74 -0,95
    Kartonsan 57,05 57,55 -0,87
    İş Yatırım Menkul Değerler 16,00 16,14 -0,87
    Vakıflar Bankası 3,57 3,60 -0,83
    Çimsa 23,90 24,10 -0,83
    Ege Endüstri 1.237,20 1.247,00 -0,79
    TAV Havalimanları 25,04 25,22 -0,71
    Parsan 29,18 29,38 -0,68
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,31 7,36 -0,68
    Kordsa Teknik Tekstil 22,42 22,56 -0,62

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    Haberler Ekonomi 4 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?