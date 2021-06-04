"ARACI KURUMLARDAN ANALİST RAPORLARINI ARTIRMALARINI BEKLİYORUZ"

Ergun, bu alanda yaptıkları önemli işlerden birinin de Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile yayımladıkları Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri Yönergesi olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Aracı kurumlardan yatırımcıları doğru bilgilendirmek adına analist raporlarını artırmalarını bekliyoruz. Finansal okur yazarlığın işlevi olarak bana çağrıştırdığı, toplumun finansal refahına katkıda bulunmasıdır. Her yaştan, her gelir seviyesinden insanlara tasarrufun ve yatırımın temelini iyi anlatmak gerek. Artan tüketim alışkanlıklarımız, daha az tasarruf kültürüne sebep olmaya başladı.

Tasarruf yapmak kadar ikinci önemli konu da doğru yatırım yapmak. Tasarruf yapmamak ya da yanlış yatırım yapmak hatalarından kurtulup, daha fazla tasarruf yapmayı, doğru yatırımı daha çok teşvik etmeyi dikkate almalıyız. İnanılması güç getiri masallarına inanarak, sistemin nasıl çalıştığını bilmeden kısa yoldan köşeyi dönme güdüsü ile yatırım yapmak olmaz. Diğer hata da yastık altında tutulup, ekonomiye faydası olmayan tasarruflar. Bu yastık altı tasarrufların da her gün enflasyon karşısında erimesine de göz yumamayız. Bu tasarrufların muhakkak doğru kanallarla ekonomiye kazandırılması gerek."