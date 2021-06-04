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    • Ekonomi
    • 04.06.2021 15:38
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    • 04.06.2021 15:38
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    1 metreküp fiyatı ne kadar? doğal gaz fiyatları kaç TL, dolar? Güncel doğal gaz fiyatları listesi!

    ? Sorusu Başkan Erdoğan'ın müjde açıklamasının ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Başkan , bugün 150 yıllık hayal olan ’nın açılışını gerçekleştirecek ve burada müjdeyi duyuracak. Müjde açıklamalarının ardından gözler fiyatlarına çevrildi. Bu noktada, ? güncel doğal gaz fiyatları ne kadar? Soruları merak ediliyor. İşte konuya dair merak edilenler...

    takvim.com.tr
    1 metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? Doğal gaz fiyatları kaç TL?

    1 metreküp doğalgaz fiyatları ne kadar? Sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Bugün açıklanacak olan müjde sonrası gözler doğal gaz fiyatlarına çevrildi. Peki, 2021 doğal gaz fiyatları ne kadar? 2021 gaz fiyatları kaç tl? Doğalgaz ne kadar olacak? Güncel doğalgaz fiyatları listesi nedir? Doğal gaz ve fiyatları ile ilgili bilgiler haberimizde...

    DOĞALGAZIN METREKÜPÜ NE KADAR?

    1 m3 doğal gaz ne kadar eder?

    EPDK'nın tebliğde belirttiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir.

    Doğal Gaz (1 m3 = 10,64 kWh)

    Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.

    İGDAŞ DOĞAL GAZ FİYATI

    01/08/2020 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

    Abone Doğalgaz Satış Fiyatı:

    TL/KWH 0,14487359

    TL/m3: 1,5414549976

        DOĞALGAZ FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

        Doğalgaz birim fiyatının %17 civarında bir kısmını vergiler oluşturuyor. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilir. İllere ve abonenin tüketim hacmine göre değişebilir.

        2021 DOĞAL GAZ FİYATLARI NE KADAR?

        Konut Müşterileri:

        0-100,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,328655 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,826248

        100,000 -300,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,328655 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,707861

        300,000-1,000,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,893679

        1,000,000 - 10,000,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,839285

        10,000,000 -100,000,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,800149

        100,000,000 üzeri metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,790793

        Serbest Müşteriler:

        0-100,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,328655 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,826248

        100,000 -300,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,328655 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,707861

        300,000-1,000,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,893679

        1,000,000 - 10,000,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,839285

        10,000,000 -100,000,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,800149

        100,000,000 üzeri metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,790793

        AMASRA-1 KUYUSUNDAN ÇIKARILAN DOĞAL GAZ MİKTARINI AÇIKLAYACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatacak. Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğal gaz keşfettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaç milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nisan ayı başında Fatih Sondaj Gemisi'ni Amasra-1 kuyusuna uğurlarken sarf ettiği "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere...Rastgele" sözleri de yeni keşifle birlikte yerini buldu.
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        Haberler Ekonomi 1 metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 2021 doğal gaz fiyatları kaç TL, dolar? Güncel doğal gaz fiyatları listesi!