1 metreküp doğalgaz fiyatları ne kadar? Sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Bugün açıklanacak olan müjde sonrası gözler doğal gaz fiyatlarına çevrildi. Peki, 2021 doğal gaz fiyatları ne kadar? 2021 gaz fiyatları kaç tl? Doğalgaz ne kadar olacak? Güncel doğalgaz fiyatları listesi nedir? Doğal gaz ve fiyatları ile ilgili bilgiler haberimizde...
DOĞALGAZIN METREKÜPÜ NE KADAR?
1 m3 doğal gaz ne kadar eder?
EPDK'nın tebliğde belirttiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir.
Doğal Gaz (1 m3 = 10,64 kWh)
Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.
İGDAŞ DOĞAL GAZ FİYATI
01/08/2020 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
Abone Doğalgaz Satış Fiyatı:
TL/KWH 0,14487359
TL/m3: 1,5414549976