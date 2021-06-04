4 Haziran BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,062510
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,115943
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,123587
|0,24
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,082613
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,083548
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019981
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010698
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010679
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023941
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,067794
|0,68
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070039
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032307
|0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,051887
|0,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,100642
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016245
|0,79
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,049375
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,036169
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,032930
|0,26
|Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF
|0,087883
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032983
|0,28
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,028832
|0,06
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013925
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018926
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,058284
|0,03
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,053829
|0,02
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,060679
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,055034
|0,02
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,055911
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030346
|0,08
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,080570
|0,07
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,077114
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029293
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033596
|0,05
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010641
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051998
|-1,37
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,026545
|-0,31
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,103815
|-0,31
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,027590
|-0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,101989
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021222
|-0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,088150
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,209814
|-0,27
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,117200
|-0,25
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,031544
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039873
|-0,58
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027750
|-0,57
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029155
|-0,28
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040176
|-0,26
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,033363
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,056331
|-0,03
|HEM Altın Katılım EYF
|0,034380
|-0,03
|VEM Altın Katılım EYF
|0,058526
|-0,03
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,055858
|-0,03
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,051424
|-0,01