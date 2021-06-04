4 Haziran BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062510 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,115943 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,123587 0,24 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,082613 0,24 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,083548 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019981 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010698 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010679 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023941 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067794 0,68 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070039 0,52 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032307 0,35 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051887 0,32 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,100642 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016245 0,79 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,049375 0,46 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,036169 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,032930 0,26 Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,087883 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032983 0,28 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028832 0,06 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013925 0,04 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018926 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,058284 0,03 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,053829 0,02 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,060679 0,02 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,055034 0,02 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055911 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030346 0,08 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,080570 0,07 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077114 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,029293 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033596 0,05

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: