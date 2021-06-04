Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.06.2021 17:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2021 17:58
    ABONE OL

    4 Haziran BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,14 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu. Peki, 4 ? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    4 Haziran BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062510 0,30
    AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,115943 0,27
    AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,123587 0,24
    Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,082613 0,24
    Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,083548 0,24
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019981 0,16
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010698 0,08
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010679 0,07
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023941 0,05
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067794 0,68
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070039 0,52
    Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032307 0,35
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051887 0,32
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,100642 0,17
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016245 0,79
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,049375 0,46
    Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,036169 0,27
    Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,032930 0,26
    Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,087883 0,25
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032983 0,28
    Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028832 0,06
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013925 0,04
    Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018926 0,03
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,058284 0,03
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,053829 0,02
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,060679 0,02
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,055034 0,02
    Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055911 0,02
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030346 0,08
    Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,080570 0,07
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077114 0,05
    ZEM Para Piyasası EYF 0,029293 0,05
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033596 0,05

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010641 -0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051998 -1,37
    HEM Hisse Senedi EYF 0,026545 -0,31
    VEM Hisse Senedi EYF 0,103815 -0,31
    ZEM Hisse Senedi EYF 0,027590 -0,30
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,101989 -0,30
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021222 -0,40
    AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,088150 -0,28
    Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,209814 -0,27
    Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,117200 -0,25
    HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031544 -0,23
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039873 -0,58
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027750 -0,57
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029155 -0,28
    VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040176 -0,26
    Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,033363 -0,26
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,056331 -0,03
    HEM Altın Katılım EYF 0,034380 -0,03
    VEM Altın Katılım EYF 0,058526 -0,03
    ZEM Altın Katılım EYF 0,055858 -0,03
    Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,051424 -0,01

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bir müjde daha gelebilir
    Haberler Ekonomi 4 Haziran BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?