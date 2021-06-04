Binance coin nedir, neden yükseldi? BNB coin geleceği nasıl, yatırım yapılır mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Düşüş ve yükselişlerin yakından takip edildiği kripto para piyasalarında binance coin ile ilgili bilgiler yatırımcılar tarafından merakla ediliyor. Peki yükselişiyle gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alan BNB coin hakkında bilgiler…
BINANCE COIN NEDEN YÜKSELDİ?
Binance BNB Coin yükseliş devam ediyor. Son 24 saat içinde yüzde 11 den fazla yükseliş ivmesi kazanan bnb coin yükselme sebebi Smart Chain'in sürekli olarak artan kullanım sayısı denilebilir. ortalama 2 hafta aradan sonra 3. Sırada olan Tether koltuğunu BNB coine kaptırarak 4. cü sırada yer almaktadır.BNB neden yükseliyor sorusunun cevabı ise kesin olmamakla birlikte, Bitcoinin tekrardan yükselmeye başlamasıyla BNB de işlem hacimlerinin artmasından dolayı hızlı bir yükseliş ivmesi kazandı.
Ayrıca kripto paralara her geçen gün artan ilgi ile büyük ve küçük yatırımcılar tarafından en çok yatırım yapılan yatırım araçları olarak kripto paralar kendine güzel bir yer edindi.
Yaklaşık 10 günlük aradan sonra kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya yükselen Binance Coin de 359.06 ve 418.67 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 12.65 artışla 407.57 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 16.33 ve piyasa hacmi de 62 milyar dolar düzeyindeydi.de 41.4'ünü Bitcoin, yüzde 18.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 110 milyar dolar düzeyindeydi.
BINANCE COIN NEDİR?
Binance Coin (BNB), Binance kripto para değişim borsasının çıkardığı bir kripto para birimidir. Binance Coin (BNB) ERC-20 tabanlı bir kripto para birimi olarak çıkarılmıştır, fakat daha sonra Binance kendi zincirini kurmuş ve BEP2 tabanlı bir alt yapıya geçmiştir. Mevcut ERC20 tokenlar yakılarak BEP2 tokenları haline getirilmektedir.
Hacmi ile dünyanın en büyük borsalarından olan Binance, borsa hacmi ile orantılı olarak Binance Coin (BNB) kripto para biriminin de hacmi ve reel para karşısındaki değeri ciddi bir yükseliş göstermiştir.