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    • Ekonomi
    • 04.06.2021 18:03
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    • 04.06.2021 18:03
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    Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen sanal paralardan biri olan , ? Birikimlerini katlamak isteyenler kripto paralara yöneliyor ve öncesinde de bazı araştırmalar yapıyor. Bu noktada en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor ve geleceği hakkındaki analizler merak konusu oluyor. Peki , ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Binance coin nedir, neden yükseldi?

    Binance coin nedir, neden yükseldi? BNB coin geleceği nasıl, yatırım yapılır mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Düşüş ve yükselişlerin yakından takip edildiği kripto para piyasalarında binance coin ile ilgili bilgiler yatırımcılar tarafından merakla ediliyor. Peki yükselişiyle gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alan BNB coin hakkında bilgiler…

    BINANCE COIN NEDEN YÜKSELDİ?

    Binance BNB Coin yükseliş devam ediyor. Son 24 saat içinde yüzde 11 den fazla yükseliş ivmesi kazanan bnb coin yükselme sebebi Smart Chain'in sürekli olarak artan kullanım sayısı denilebilir. ortalama 2 hafta aradan sonra 3. Sırada olan Tether koltuğunu BNB coine kaptırarak 4. cü sırada yer almaktadır.BNB neden yükseliyor sorusunun cevabı ise kesin olmamakla birlikte, Bitcoinin tekrardan yükselmeye başlamasıyla BNB de işlem hacimlerinin artmasından dolayı hızlı bir yükseliş ivmesi kazandı.

    Ayrıca kripto paralara her geçen gün artan ilgi ile büyük ve küçük yatırımcılar tarafından en çok yatırım yapılan yatırım araçları olarak kripto paralar kendine güzel bir yer edindi.

    Yaklaşık 10 günlük aradan sonra kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya yükselen Binance Coin de 359.06 ve 418.67 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 12.65 artışla 407.57 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 16.33 ve piyasa hacmi de 62 milyar dolar düzeyindeydi.de 41.4'ünü Bitcoin, yüzde 18.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 110 milyar dolar düzeyindeydi.

    BINANCE COIN NEDİR?

    Binance Coin (BNB), Binance kripto para değişim borsasının çıkardığı bir kripto para birimidir. Binance Coin (BNB) ERC-20 tabanlı bir kripto para birimi olarak çıkarılmıştır, fakat daha sonra Binance kendi zincirini kurmuş ve BEP2 tabanlı bir alt yapıya geçmiştir. Mevcut ERC20 tokenlar yakılarak BEP2 tokenları haline getirilmektedir.

    Hacmi ile dünyanın en büyük borsalarından olan Binance, borsa hacmi ile orantılı olarak Binance Coin (BNB) kripto para biriminin de hacmi ve reel para karşısındaki değeri ciddi bir yükseliş göstermiştir.

        Binance Coin (BNB) Nasıl Çalışmaktadır?

        Piyasada toplam 155,536,713 BNB bulunmaktadır. Binance borsası yıllık karının % 20'si ile Binance Coin (BNB) satın almaktadır ve aldığı BNB coinleri yakmaktadır. Bu işlem piyasada 100.000.000 BNB kalana devam edecektir. Bu işlem ile amaç Binance Coin (BNB) piyasasında enflasyonu engellemeyi amaçlamaktadır. Binance son whitepaper güncellemesi ile karının %20'si ile BNB alacakları maddesini, karının bir kısmı ile alacakları şeklinde değiştirmiştir.

        Binance Coin (BNB) ile Binance borsasında kripto para birimleri arasında alış/satış yapılabilmektedir. Binance Coin (BNB) ile Binance borsasında alış/satış işlemlerinde alınan komisyon ödenebilmektedir. Binance Coin (BNB) ile yapılan ödemelerde Binance birinci sene %50, ikinci sene %25, üçüncü sene %12,5 ve dördüncü sene %6,75 oranında komisyon oranlarında indirim sağlamaktadır. Seviyeler kullanıcının elinde bulundurduğu BNB miktarı ve yapmış olduğu toplam hacime göre verilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Binance coin nedir, neden yükseldi? BNB coin geleceği nasıl, yatırım yapılır mı?