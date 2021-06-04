BINANCE COIN NEDEN YÜKSELDİ?

Binance BNB Coin yükseliş devam ediyor. Son 24 saat içinde yüzde 11 den fazla yükseliş ivmesi kazanan bnb coin yükselme sebebi Smart Chain'in sürekli olarak artan kullanım sayısı denilebilir. ortalama 2 hafta aradan sonra 3. Sırada olan Tether koltuğunu BNB coine kaptırarak 4. cü sırada yer almaktadır.BNB neden yükseliyor sorusunun cevabı ise kesin olmamakla birlikte, Bitcoinin tekrardan yükselmeye başlamasıyla BNB de işlem hacimlerinin artmasından dolayı hızlı bir yükseliş ivmesi kazandı.

Ayrıca kripto paralara her geçen gün artan ilgi ile büyük ve küçük yatırımcılar tarafından en çok yatırım yapılan yatırım araçları olarak kripto paralar kendine güzel bir yer edindi.