Yatırımcılar dikkat! Altın ve dolar için flaş tahmin!

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi: " Sabah saatlerinde 8.59 seviyesinden işlem gören Dolar/TL kurunda kısa vadede 8.67 ve 8.77 direnç, 8.58 ve 8.50 destek olarak izlenebilir.
Ayrıca Cuma günü Moody's Türkiye için kredi değerlendirme raporunu açıklayacak. Küresel tarafta ise PMI verileri ve ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri fiyatlamalar açısından önemli olacak.
Ons altında yukarı yönlü trend sürüyor olsa da, 1.900 üzerinde yükseliş ivme kaybına uğramış durumda. Milliyet'te yer alan habere göre, Teknik olarak aşırı alım bölgesinde olan altında olası kar satışlarında 1.875 ve 1.850 destek olarak izlenebilir.