Yatırımcılar dikkat! Altın ve dolar için flaş tahmin!

Ons altında yukarı yönlü trend sürüyor olsa da, 1.900 üzerinde yükseliş ivme kaybına uğramış durumda. Milliyet'te yer alan habere göre, Teknik olarak aşırı alım bölgesinde olan altında olası kar satışlarında 1.875 ve 1.850 destek olarak izlenebilir.