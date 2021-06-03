Emekli ve memur Temmuz zammı açıklandı mı? 2021 emekli ve memur enflasyon farkı kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca emekli Ocak ve Temmuz aylarında yani yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Enflasyon verileriyle yakından ilişkili olan Emekli ve memur Temmuz zammına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR?
Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur ve memur emeklilerinin zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.
6 aylık enflasyon ne çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de o oranda zam yapılacak.Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 3 olarak belirlenen artışına ise, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark eklenecek.Bugün açıklanacak Mayıs enflasyonu ise ilk 5 aylık verileri ortaya koyması açısından önemli olacak.