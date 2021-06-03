Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.06.2021 10:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2021 10:41
    ABONE OL

    ? ? Memur maaşları…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı merak araştırılır oldu. Milyonlarca kişi Temmuz ayına az bir zaman kala emekli ve memurlara ne kadar zam uygulanacağını merak eder oldu. Peki ? Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne yönde değişecek, ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Emekli ve memur Temmuz zammı açıklandı mı?

    Emekli ve memur Temmuz zammı açıklandı mı? 2021 emekli ve memur enflasyon farkı kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca emekli Ocak ve Temmuz aylarında yani yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Enflasyon verileriyle yakından ilişkili olan Emekli ve memur Temmuz zammına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR?

    Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur ve memur emeklilerinin zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak.

    TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

    6 aylık enflasyon ne çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de o oranda zam yapılacak.Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 3 olarak belirlenen artışına ise, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark eklenecek.Bugün açıklanacak Mayıs enflasyonu ise ilk 5 aylık verileri ortaya koyması açısından önemli olacak.

        Emekli maaşı zammı milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşına gelecek zam oranında enflasyon rakamları etkili oluyor. TÜİK açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Mayıs'ta yıllık %16,59 oldu.
        İlk 4 aylık veriler kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve Bağ-kur emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erken seçim yaygarasında asıl amaç başka!
        Haberler Ekonomi Emekli ve memur Temmuz zammı açıklandı mı? 2021 emekli ve memur enflasyon farkı kaç? Memur maaşları…