Vergi cezaları, SGK prim borçları hepsi silinecek! Vergi affı borç yapılandırma tarihi belli oldu mu? Başvuru ne zaman?

HANGİ VERGİ BORÇLARI VERGİ DIŞI OLACAK?

Ancak düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.

VERGİ BORÇU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vergi borcu yapılandırma tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi yer almıyor. Başvuruların başlayacağı tarih hakkında net bilginin kısa süre içinde paylaşılacağı tahmin ediliyor.