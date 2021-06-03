Vergi cezaları, SGK prim borçları hepsi silinecek! Vergi affı borç yapılandırma tarihi belli oldu mu? Başvuru ne zaman?

Vergi borcu yapılandırması için başvurular ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Vergi borcu olan yüzbinlerce vatandaş yapılandırmanın ne zaman çıkacağını uzun zamandır merakla bekliyor peki başvuru meclisten geçti mi? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında yer alıyor? İşte tüm gelişmeler...
HANGİ VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK?
Kabul edilen yasaya göre, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bazı borçlar yapılandırılacak.
E-DEVLET VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU
e-Devlet üzerinden "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapılabiliyor. Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri" bölümünden başvuru gerçekleştirilebiliyor.
HANGİ VERGİ BORÇLARI VERGİ DIŞI OLACAK?
Ancak düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.
VERGİ BORÇU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vergi borcu yapılandırma tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi yer almıyor. Başvuruların başlayacağı tarih hakkında net bilginin kısa süre içinde paylaşılacağı tahmin ediliyor.