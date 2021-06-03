Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.06.2021 12:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2021 14:00
    ABONE OL

    Vergi cezaları, SGK prim borçları hepsi silinecek! Vergi affı borç yapılandırma tarihi belli oldu mu? Başvuru ne zaman?

    Gündemde ? Sorusu sıklıkla araştırılıp takip edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar vergi borcu yapılandırılmasının akıbetini araştırıyor. Milyonlarca borçlu tarafından beklenen vergi borcu yapılandırmasına İlişkin Kanun Teklifi, 'nda kabul edilerek yasalaştı. Peki, Tarih belli oldu mu? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Vergi affı borç yapılandırma tarihi belli oldu mu?

    Vergi borcu yapılandırması için başvurular ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Vergi borcu olan yüzbinlerce vatandaş yapılandırmanın ne zaman çıkacağını uzun zamandır merakla bekliyor peki başvuru meclisten geçti mi? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında yer alıyor? İşte tüm gelişmeler...

    HANGİ VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK?

    Kabul edilen yasaya göre, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bazı borçlar yapılandırılacak.

    E-DEVLET VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU

    e-Devlet üzerinden "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapılabiliyor. Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri" bölümünden başvuru gerçekleştirilebiliyor.

    HANGİ VERGİ BORÇLARI VERGİ DIŞI OLACAK?

    Ancak düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.

    VERGİ BORÇU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Vergi borcu yapılandırma tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi yer almıyor. Başvuruların başlayacağı tarih hakkında net bilginin kısa süre içinde paylaşılacağı tahmin ediliyor.

        ÖDEMELER NASIL OLACAK?

        Yapılandırmadan faydalanacaklar, ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecekler. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları, yapılan düzenlemeyle dikkate alınmayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İhanette yeni perde! Şok itiraf!
        Haberler Ekonomi Vergi cezaları, SGK prim borçları hepsi silinecek! Vergi affı borç yapılandırma tarihi belli oldu mu? Başvuru ne zaman?