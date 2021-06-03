Boğaziçi Beton halka arz işlemleri hakkında pek çok bilgi son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Boğaziçi Beton, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı sonrası başlayan halka arz süreci talep toplama süreciyle sürüyor. Peki, Boğaziçi Beton halka arz başladı mı? Boğaziçi Beton halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hangi bankalardan yapılacak? İşte detaylar...
BOBET HALKA ARZ NE ZAMAN?
Hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton'un halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama tarihleri 26-27-28 Mayıs 2021 olarak belirlenirken, halka arz fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi.
20 Mayıs'ta SPK bülteninde onaylandığı duyurulan halka arzda;Bireysel yatırımcıya %60 oranla 68.400.000 LOTKurumsal yatırımcıya %30 oranla 34.200.000 LOTYurtdışı kurumsal yatırımcıya ise 11.400.000 LOT dağıtım yapılacak.
Halka arzda 26-27-28 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca 3.50 TL sabit fiyat ile talep gönderilebilecek. Borsada şirketin hissesi #BOBET kodu ile işlem görecek.
Boğaziçi Beton sermayesinin 280 milyon TL'den 380 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle bedelli olarak artırılacak 100 milyon TL nominal değerli payları ve şirket ortaklarından Ayşe Zengin'in sahip olduğu 14 milyon TL nominal değerli 14 milyon adet pay halka arz edilecek.
Boğaziçi Beton 3 gün süreyle 26-28 mayıs tarihleri arasında 3.50 TL fiyatla talep toplayacak normalde oransal planlanan halka arz bireysel yatırımcıya eşit dağıtım olarak gerçekleştirilecek.
Bireysel Yatırımcıya %60 = 68.400.000 LOT
Kurumsal Yatırımcıya %30 = 34.200.000 LOT
Yurt dışı Kurumsal Yatırımcıya = 11.400.000 LOT