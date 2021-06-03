



Zengin; "Türkiye'nin mega projelerinde hazır beton üretimi ve maden işletmeciliği ile yer alan bir marka olarak, alanımızdaki en büyük şirketlerden biriyiz. Yıllık yaklaşık 6 milyon ton agrega üretim kapasitesine sahip iki taş kırma tesisi ile İstanbul'un en yüksek kapasiteli agrega maden ocaklarından birini işletiyoruz. İstanbul'da 8 sabit lokasyon ve 13 mobil lokasyon olmak üzere (yüksek hacimli hazır beton satışı yapılan projelerin içerisine kurulan hazır beton santralleri) toplam 21 lokasyonda, 30 adet hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı yapıyoruz. Yaklaşık 950 kişiye istihdam sağlıyoruz. Kendimize ait 553 adet araç, iş makinesi ve makine ekipmanlarımızla hizmet sunuyoruz. 2013 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alıyoruz. Hedefimiz halka arz sonrasında yatırımcılarımızla birlikte daha da büyümek" diyor.