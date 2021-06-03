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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 12:17
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    • 03.06.2021 12:17
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    halka arz sonuçları açıklandı mı? ? Kaç lot verdi?

    halka arz ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Mayıs ayında yapılan işlemlerinin ardından (BOBET) halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. (), in pay başına 3,5 liradan halka arzını onayladı. Peki, ? ? İşte konya dair son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    BOBET halka arz sonuçları açıklandı mı?

    Boğaziçi Beton halka arz işlemleri hakkında pek çok bilgi son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Boğaziçi Beton, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı sonrası başlayan halka arz süreci talep toplama süreciyle sürüyor. Peki, Boğaziçi Beton halka arz başladı mı? Boğaziçi Beton halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hangi bankalardan yapılacak? İşte detaylar...

    BOBET HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton'un halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama tarihleri 26-27-28 Mayıs 2021 olarak belirlenirken, halka arz fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi.

    20 Mayıs'ta SPK bülteninde onaylandığı duyurulan halka arzda;Bireysel yatırımcıya %60 oranla 68.400.000 LOTKurumsal yatırımcıya %30 oranla 34.200.000 LOTYurtdışı kurumsal yatırımcıya ise 11.400.000 LOT dağıtım yapılacak.

    Halka arzda 26-27-28 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca 3.50 TL sabit fiyat ile talep gönderilebilecek. Borsada şirketin hissesi #BOBET kodu ile işlem görecek.

    Boğaziçi Beton sermayesinin 280 milyon TL'den 380 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle bedelli olarak artırılacak 100 milyon TL nominal değerli payları ve şirket ortaklarından Ayşe Zengin'in sahip olduğu 14 milyon TL nominal değerli 14 milyon adet pay halka arz edilecek.

    Boğaziçi Beton 3 gün süreyle 26-28 mayıs tarihleri arasında 3.50 TL fiyatla talep toplayacak normalde oransal planlanan halka arz bireysel yatırımcıya eşit dağıtım olarak gerçekleştirilecek.

    Bireysel Yatırımcıya %60 = 68.400.000 LOT

    Kurumsal Yatırımcıya %30 = 34.200.000 LOT

    Yurt dışı Kurumsal Yatırımcıya = 11.400.000 LOT

        Gelir nerede kullanılacak?

        Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini aşağıdaki alanlarda yanlarında belirtilen oranlarda kullanacaktır:

        Yatırım finansmanı ve araç ve makine alımları -%20,

        İşletme sermayesinin güçlendirilmesi -%30,

        Finansal borçların ödenmesi -%50

        BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

        Kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen pek çok mega projede yer alan Boğaziçi Beton'un halka arzı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

        HEDEF BÜYÜMEK'

        Hazır beton üretimi ve satışı faaliyetlerinin yanı sıra agrega maden işletmeciliği ve inşaat malzemeleri ticareti faaliyetlerini de yürüten Boğaziçi Beton'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, ilerleyişi istikrarlı bir şekilde devam eden inşaat sektörünün sinerjisini yatırımcılarına aktarmayı hedeflediklerini dile getiriyor.



        Zengin; "Türkiye'nin mega projelerinde hazır beton üretimi ve maden işletmeciliği ile yer alan bir marka olarak, alanımızdaki en büyük şirketlerden biriyiz. Yıllık yaklaşık 6 milyon ton agrega üretim kapasitesine sahip iki taş kırma tesisi ile İstanbul'un en yüksek kapasiteli agrega maden ocaklarından birini işletiyoruz. İstanbul'da 8 sabit lokasyon ve 13 mobil lokasyon olmak üzere (yüksek hacimli hazır beton satışı yapılan projelerin içerisine kurulan hazır beton santralleri) toplam 21 lokasyonda, 30 adet hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı yapıyoruz. Yaklaşık 950 kişiye istihdam sağlıyoruz. Kendimize ait 553 adet araç, iş makinesi ve makine ekipmanlarımızla hizmet sunuyoruz. 2013 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alıyoruz. Hedefimiz halka arz sonrasında yatırımcılarımızla birlikte daha da büyümek" diyor.
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