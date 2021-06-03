HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,42 ile elektrik oldu.