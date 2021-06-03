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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 18:31
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    • 03.06.2021 18:35
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    Son dakika: 3 Haziran 2021'i düşüşle tamamladı! son durum

    Son dakika borsa haberleri... 'da endeksi, yüzde 0,18 değer kaybederek 3 Haziran 2021'i 1.428,13 puandan tamamladı. Borsada sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,42 ile elektrik oldu. İşte detaylar...

    AA
    Borsada son durum

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kaybederek 3 Haziran 2021'i 1.428,13 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
    Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,42 ile elektrik oldu.

    Analistler, ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin enflasyonist endişeleri beslediğini ve küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

        Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini, veri gündeminde de TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun öne çıktığını ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.
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