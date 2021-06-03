Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kaybederek 3 Haziran 2021'i 1.428,13 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,42 ile elektrik oldu.
Analistler, ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin enflasyonist endişeleri beslediğini ve küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.