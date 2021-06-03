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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 17:54
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    • 03.06.2021 17:54
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    3 Haziran BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Borçlanma Araçları" ve "Kıymetli Madenler" fonları oldu. Peki, 3 Haziran Perşembe en fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    3 Haziran BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,082418 1,21
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,015818 1,20
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103022 1,18
    VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,113242 1,18
    Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,135588 1,18
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010651 0,79
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019949 0,51
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010689 0,49
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023930 0,39
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010672 0,32
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067339 1,33
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,052719 1,29
    Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,029471 0,71
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051722 0,60
    Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032194 0,16
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038025 0,96
    Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083601 0,95
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088524 0,91
    Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,210392 0,79
    VEM Birinci Değişken EYF 0,052275 0,79
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032892 1,09
    Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015960 0,29
    Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033105 0,14
    Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028816 0,13
    Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027933 0,07
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,056350 0,74
    VEM Altın Katılım EYF 0,058541 0,72
    ZEM Altın Katılım EYF 0,055872 0,70
    HEM Altın Katılım EYF 0,034390 0,70
    Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,051428 0,70
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,075986 0,06
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077077 0,06
    Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,075041 0,05
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024978 0,05
    Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,076027 0,05

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020684 -0,27
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,030780 -0,22
    ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020375 -0,20
    VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044899 -0,19
    Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,070195 -0,19
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069680 -0,62
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,102295 -0,31
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,103126 -0,30
    Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,167899 -0,22
    Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,088365 -0,22
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017411 -0,62
    Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017584 -0,60
    Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018289 -0,52
    Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019170 -0,42
    Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018825 -0,40
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049687 -0,33
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070747 -0,30
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040104 -0,26
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027910 -0,25
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029237 -0,16

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