3 Haziran BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,082418
|1,21
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,015818
|1,20
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103022
|1,18
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,113242
|1,18
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,135588
|1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010651
|0,79
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019949
|0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010689
|0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023930
|0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010672
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,067339
|1,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,052719
|1,29
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029471
|0,71
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,051722
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032194
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,038025
|0,96
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083601
|0,95
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088524
|0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,210392
|0,79
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,052275
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032892
|1,09
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015960
|0,29
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,033105
|0,14
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,028816
|0,13
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027933
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,056350
|0,74
|VEM Altın Katılım EYF
|0,058541
|0,72
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,055872
|0,70
|HEM Altın Katılım EYF
|0,034390
|0,70
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,051428
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,075986
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,077077
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,075041
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024978
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,076027
|0,05
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020684
|-0,27
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,030780
|-0,22
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020375
|-0,20
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,044899
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,070195
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069680
|-0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,102295
|-0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,103126
|-0,30
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,167899
|-0,22
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,088365
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017411
|-0,62
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017584
|-0,60
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018289
|-0,52
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,019170
|-0,42
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018825
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049687
|-0,33
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070747
|-0,30
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040104
|-0,26
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027910
|-0,25
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029237
|-0,16