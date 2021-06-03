3 Haziran BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,082418 1,21 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,015818 1,20 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103022 1,18 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,113242 1,18 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,135588 1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010651 0,79 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019949 0,51 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010689 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023930 0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010672 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067339 1,33 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,052719 1,29 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,029471 0,71 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051722 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032194 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038025 0,96 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083601 0,95 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088524 0,91 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,210392 0,79 VEM Birinci Değişken EYF 0,052275 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032892 1,09 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015960 0,29 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033105 0,14 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028816 0,13 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027933 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,056350 0,74 VEM Altın Katılım EYF 0,058541 0,72 ZEM Altın Katılım EYF 0,055872 0,70 HEM Altın Katılım EYF 0,034390 0,70 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,051428 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,075986 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077077 0,06 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,075041 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024978 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,076027 0,05

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: