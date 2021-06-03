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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 19:13
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    • 03.06.2021 19:13
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    nasıl alınır? 750-15.000 TL arası şartları! 36 ay taksitle alışveriş kredisi...

    nasıl alınır? A101 ile Garanti Bankası anlaşmasına göre, aktüel ürünlerde geçerli olacak kredi tanıtıldı. İhityaçlarını gidermek isteyen ancak nakit sıkıntısı yaşayan kişiler, si ile 36 ay taksitle aktüel ürünleri satın alabilecek. Kampanya kapsamında bankaya gitmeye gerek kalmayacak. Alınacak kredi 750 TL ile 15.000 TL arasında olacak. Peki; ?

    takvim.com.tr
    A101 kredisi nasıl alınır? 750-15.000 TL arası A101 kredisi alma şartları! 36 ay taksitle alışveriş kredisi...

    A101 kredisi nasıl alınır? A101'den aktüel ürün almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber! 70 TL ile 15.000 TL arasında 36 aylık taksit ve uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanıyor. Saniyeler içerisinde hızlı kredi işleminizi bankaya gitmeden yapabileceksiniz. Gündelik yaşamda ve iş hayatında her an ihtiyaç duyduğumuz bu ürünleri satın almak için Alışveriş Kredisi, her bütçeye uygun kredi çözümlerini sunuyor. İşte, A101 kredisi hakkında merak edilen bilgiler...

    A101 KREDİSİ NASIL ALINIR?

    Aktüel ürünler kapsamında mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satan dev market, bu ürünleri banka kredisiyle de satmaya başladı.

    A101, kampanya kapsamında bankaya gitmeye gerek kalmadan Garanti Bankası aracılığıyla kasada anında kredi verecek.

    A101, kredi kampanyasını internet sitesinden duyurdu.

        GARANTİ BBVA'NIN SİTESİNDE YER ALAN BİLGİLER ŞÖYLE;

        Hızlı Kredi Süreciyle Evrak İşleriyle Uğraşmayın

        750 TL ile 15.000 TL arasındaki alışverişlerinizde (Firma özelinde limitler değişkenlik gösterebilmektedir.) saniyeler içerisinde kredi başvurusu işleminizi gerçekleştirebilir, hayalinizdeki ürüne kolayca sahip olabilirsiniz.

        Üstelik 36 aya varan taksit imkânı ve uygun faiz oranları da Alışveriş Kredisi ile sizleri bekliyor.

        Öncelikli İhtiyaçlarınız İçin Uygun Kredi

        Akıllı telefon veya laptop gibi elektronik cihazlar günümüzde lüks tüketimden çok öncelikli ihtiyaç halini almış durumda. Gündelik yaşamda ve iş hayatında her an ihtiyaç duyduğumuz bu ürünleri satın almak için Alışveriş Kredisi, her bütçeye uygun kredi çözümlerini sunuyor.
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        Haberler Ekonomi A101 kredisi nasıl alınır? 750-15.000 TL arası A101 kredisi alma şartları! 36 ay taksitle alışveriş kredisi...