Setcard geçen marketler 2021 hangileri? Setcard ile online alışveriş yapılır mı? Neler alınabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. Marketlerden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar setcardın geçtiği yerleri merak ederek araştırır oldu. Peki hangi illerde hangi marketlerde kullanılabiliniyor, her üründe geçerli oluyor mu? İşte detaylar…