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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 16:50
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    • 03.06.2021 16:56
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    ? ? Neler alınabilir?

    Gündemde en çok araştırılan sorulardan biri ? Sorusu oluyor. İşyerinden yemekhane ya da yemek ücreti vermeyen yerine Setcard veren işletmelerin çalışanları bu kart ile marketlerden ev ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. Her markette geçmediği için bulunduğu illerde nerelerde kullanılabildiğini araştıran vatandaşlar bir yandan da ? Neler alınabilir? Sorusunun yanıtını sıklıkla sorguluyor. İşte liste…

    takvim.com.tr
    Setcard geçen marketler 2021 hangileri?

    Setcard geçen marketler 2021 hangileri? Setcard ile online alışveriş yapılır mı? Neler alınabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. Marketlerden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar setcardın geçtiği yerleri merak ederek araştırır oldu. Peki hangi illerde hangi marketlerde kullanılabiliniyor, her üründe geçerli oluyor mu? İşte detaylar…

    İSTANBUL SETCARD GEÇEN MARKETLER

    Şişli ilçesi baz alınmıştır, Setcard resmi sitesinden il ve ilçelere göre setcard geçen restoranları, cafeleri ve marketleri görebilmek mümkün.

    Güzelce Market

    Konak Market

    Petek Gıda

    Çalışan Gıda

    Snowy Market

    Kim Market

    Happy Center

    Demar Hipermarketleri

    Remar

    Mega Market

    Onur Marketler Zinciri

    Bulut Gıda

    Show Hipermarketleri

    Çağrı Market

    Namlı Market

    Kaya Market

        Akgüller Market

        Arslan Toptan

        Güzel Gıda

        Vendoline

        Doğa Büfe Market

        Altunlar Hipermarket

        SETCARD İLE ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPILABİLİR Mİ?

        SETCARD Mobil uygulaması ile online alışveriş yapabileceğiniz e-ticaret siteleri aşağıda listelenmiştir.

        Anlaşmalı noktalarımızı bu sayfadan takip edebilirsiniz.

        -Hasat Sepeti

        -Butik Kahvaltı

        -Güzel Gıda

        -Peynirci Baba

        -Organik Gurme

        -Bey Organik

        SETCARD Mobil ile anlaşmalı E-ticaret noktalarımızın web siteleri üzerinden online alışveriş ve ödeme yapabilirsiniz.

        1. Web sitesi üzerinden sepet oluşturulur.

        2. Ödeme kısmında SETCARD ile ödeme seçeneği seçilir.

        3. Mobil uygulamadaki mobil ödeme seçeneği ile alışveriş tamamlanır.

        Her türlü soru ve sorunlarınız için mobilbildirim@setcard.com.tr adresi üzerinden destek alabilirsiniz.

        SETCARD MOBİL ÖDEME İÇİN AKTİVASYON NASIL YAPILIR

        1. SETCARD MOBİL uygulamasını telefonunuza indirin, kayıt olduktan sonra, kartınız ile yapacağınız her alışveriş slibinizde bir aktivasyon kodu bulunacaktır.

        2. Slibinizdeki kodu, SETCARD MOBİL uygulamasında, mobil ödemeyi tıkladığınız zaman açılan ekrana girmeniz yeterli.

        3. Direkt kartınız ile aktivasyon onayı almak için mobilbildirim@setcard.com.tr adresi üzerinden destek alabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Setcard geçen marketler 2021 hangileri? Setcard ile online alışveriş yapılır mı? Neler alınabilir?