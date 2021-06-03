Setcard geçen marketler 2021 hangileri? Setcard ile online alışveriş yapılır mı? Neler alınabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. Marketlerden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar setcardın geçtiği yerleri merak ederek araştırır oldu. Peki hangi illerde hangi marketlerde kullanılabiliniyor, her üründe geçerli oluyor mu? İşte detaylar…
İSTANBUL SETCARD GEÇEN MARKETLER
Şişli ilçesi baz alınmıştır, Setcard resmi sitesinden il ve ilçelere göre setcard geçen restoranları, cafeleri ve marketleri görebilmek mümkün.
Güzelce Market
Konak Market
Petek Gıda
Çalışan Gıda
Snowy Market
Kim Market
Happy Center
Demar Hipermarketleri
Remar
Mega Market
Onur Marketler Zinciri
Bulut Gıda
Show Hipermarketleri
Çağrı Market
Namlı Market
Kaya Market