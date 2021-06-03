Binance Launchpool tarafından yapılan son açıklamada yeni projenin Automata (ATA) olduğu bildirdi. Yatırımcılar, staking yaparak ATA kazanmak için BNB, BUSD ve DOT gibi kripto paraları kullanabilecekler.

Automata(ATA) coin satışı 2 Haziran 2021 TSİ 03:00'de Binance Launchpool'da başlayacak 1 ay boyunca sürecek. Kullanıcılar BNB, BUSD, ve DOT staking ederek saat başı ATA kazanacak.

Binance, 7 Haziran günü TSİ 09:00'da ATA'yı Innovation Zone'da listeleyeceğini ve kullanıcıların ATA/BTC, ATA/USDT, ATA/BNB ve ATA/BUSD pariteleri ile alım-satım yapabileceğini belirtti. Farming sürecinde açılacak Binance Coin (BNB), BUSD ve Polkadot (DOT) havuzlarının, 2 Temmuz günü Türkiye saatiyle 02:59'a kadar açık kalacağı açıklandı.