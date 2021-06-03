Kripto para borsası Binance, Autamata (ATA) coin lansmanını gerçekleştirdi. Yatırımcılar ATA kazanmak için BNB, BUSD ve DOT gibi kripto paraları kullanabilme yetkisine sahip olacak. Binance Launchpool'da tanıtılan en son proje, Automata Network'tür. Peki, Automata ATA coin nedir? Automata ATA coin geleceği ne yönde? İşte konu hakkında detaylar...
Binance Launchpool tarafından yapılan son açıklamada yeni projenin Automata (ATA) olduğu bildirdi. Yatırımcılar, staking yaparak ATA kazanmak için BNB, BUSD ve DOT gibi kripto paraları kullanabilecekler.
Automata(ATA) coin satışı 2 Haziran 2021 TSİ 03:00'de Binance Launchpool'da başlayacak 1 ay boyunca sürecek. Kullanıcılar BNB, BUSD, ve DOT staking ederek saat başı ATA kazanacak.
Binance, 7 Haziran günü TSİ 09:00'da ATA'yı Innovation Zone'da listeleyeceğini ve kullanıcıların ATA/BTC, ATA/USDT, ATA/BNB ve ATA/BUSD pariteleri ile alım-satım yapabileceğini belirtti. Farming sürecinde açılacak Binance Coin (BNB), BUSD ve Polkadot (DOT) havuzlarının, 2 Temmuz günü Türkiye saatiyle 02:59'a kadar açık kalacağı açıklandı.
ATA COİN NASIL ALINIR?
Binance 7 Haziran günü TSİ 09.00'da ATA Coin'i Innovation Zone'da listeleyeceğini ve kullanıcıların ATA/BTC, ATA/USDT, ATA/BNB ve ATA/BUSD pariteleri ile alım-satım yapabileceğini belirtti.