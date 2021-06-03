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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 16:51
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    • 03.06.2021 16:51
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    ATA coin nedir, nasıl alınır? satışı başladı! ATA coinin geleceği ne yönde? Grafik analizi...

    ATA coin nedir? Sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kripto para borsası , Autamata (ATA) coin lansmanını gerçekleştirdi. Yatırımcılar ATA kazanmak için BNB, BUSD ve gibi kripto paraları kullanabilme yetkisine sahip olacak. ’da tanıtılan en son proje, ’tür. Peki, ? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Automata ATA coin nedir, nasıl alınır?

    Kripto para borsası Binance, Autamata (ATA) coin lansmanını gerçekleştirdi. Yatırımcılar ATA kazanmak için BNB, BUSD ve DOT gibi kripto paraları kullanabilme yetkisine sahip olacak. Binance Launchpool'da tanıtılan en son proje, Automata Network'tür. Peki, Automata ATA coin nedir? Automata ATA coin geleceği ne yönde? İşte konu hakkında detaylar...

    Binance Launchpool tarafından yapılan son açıklamada yeni projenin Automata (ATA) olduğu bildirdi. Yatırımcılar, staking yaparak ATA kazanmak için BNB, BUSD ve DOT gibi kripto paraları kullanabilecekler.

    Automata(ATA) coin satışı 2 Haziran 2021 TSİ 03:00'de Binance Launchpool'da başlayacak 1 ay boyunca sürecek. Kullanıcılar BNB, BUSD, ve DOT staking ederek saat başı ATA kazanacak.

    Binance, 7 Haziran günü TSİ 09:00'da ATA'yı Innovation Zone'da listeleyeceğini ve kullanıcıların ATA/BTC, ATA/USDT, ATA/BNB ve ATA/BUSD pariteleri ile alım-satım yapabileceğini belirtti. Farming sürecinde açılacak Binance Coin (BNB), BUSD ve Polkadot (DOT) havuzlarının, 2 Temmuz günü Türkiye saatiyle 02:59'a kadar açık kalacağı açıklandı.

    ATA COİN NASIL ALINIR?

    Binance 7 Haziran günü TSİ 09.00'da ATA Coin'i Innovation Zone'da listeleyeceğini ve kullanıcıların ATA/BTC, ATA/USDT, ATA/BNB ve ATA/BUSD pariteleri ile alım-satım yapabileceğini belirtti.

        Automata ATA coin geleceği 2021

        Sonuç olarak, borsa 7 Haziran 2021'e kadar Automata'yı inovasyon bölgesinde listeleme planını açıklasa bile, yakında Binance'de ATA/BTC, ATA/BUSD, ATA/BNB ve ATA/USDT ticaret çiftlerine sahip olmak mümkün olacak.

        Önemli kullanıcılar, belirteçlerin stake edilmesinin, hem kullanıcı hem de toplam havuz için saatlik hesaplanan bakiyelerle her seferinde yalnızca bir havuzda gerçekleşebileceğini unutmamalıdır. Finans'ın haberine göre, yıllık yüzde verim de yıllık olarak elde edilir. Ödüller ayrıca saatlik olarak hesaplanacak ve kullanıcılar bu ödülleri istedikleri zaman spot hesaplarına alma fırsatına sahip olacaklar.

        Çiftçilik dönemi resmi olarak sona erdikten sonra bile kalan bahisli jetonlar ve talep edilmemiş ödüller, otomatik olarak kullanıcıların spot hesabına aktarılacaktır. BNB'yi Launchpool'a dahil etmek için, kullanıcılar ayrıca airdrop, VIP avantajları ve fırlatma rampasına uygunluk gibi düzenli avantajlara da hak kazanacak.
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