711 TL ile 1.460 TL arasında nakit geri ödemesiz alın! Anında başvuruyla herkese maddi yardım müjdesi!

Parasal destekler hiç şüphe yok ki dar hasılatlı vatandaşlar için oldukça ehemmiyetlilik talep ediyor. 65 yaş üstü yurttaşlara her ay ödenen devlet takviyesinin zamlı meblağı ve 2021 senesinde yaşlılık ücreti almak isteyenler için müracaat koşulları sayfamızda yer alıyor. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 0-2 yaş arasında çoklu doğum ile dünyaya gelen çocuklar için ailelerine yardım yapılıyor. Bu sosyal yardım ile çocukların beslenme ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanır. Bu yardımdam yararlanabilmek için hane içinde kişi başı ortalama gelirin 701 Tl'nin altında olması gerekir.