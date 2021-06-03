711 TL ile 1.460 TL arasında nakit geri ödemesiz alın! Anında başvuruyla herkese maddi yardım müjdesi!

Parasal destekler hiç şüphe yok ki dar hasılatlı vatandaşlar için oldukça ehemmiyetlilik talep ediyor. 65 yaş üstü yurttaşlara her ay ödenen devlet takviyesinin zamlı meblağı ve 2021 senesinde yaşlılık ücreti almak isteyenler için müracaat koşulları sayfamızda yer alıyor. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 0-2 yaş arasında çoklu doğum ile dünyaya gelen çocuklar için ailelerine yardım yapılıyor. Bu sosyal yardım ile çocukların beslenme ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanır. Bu yardımdam yararlanabilmek için hane içinde kişi başı ortalama gelirin 701 Tl'nin altında olması gerekir.
TERÖR ZARARI YARDIMLARI
Yaşadıkları bölgede yaşanılan terör olayları nedeniyle başka bir yerleşim yerine göç etmek zorunda kalan ailelere sağlanan yardımları ifade eder. Terör olaylarından etkilenen ihtiyaç sahibi durumundaki ailelerin gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Terör zararı yardımından yararlanmak için kişilerin ikamet ettikleri bölgede olumsuz sonuçlar doğuran bir terör olayının yaşanması ve ailenin bu terör olayı nedeniyle göç etmek zorunda kalması gerekir. Terör zararı yardımı çerçevesinde ailelere yapılacak ödemenin miktarı mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Söz konusu yardımın aylık tutarı 1.200 TL'yi aşamaz.
YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIMI (SUY)
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir programdır. Bu program kapsamında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda programı, Türk Kızılayı ve ASPB koordineli bir çalışma yürütür. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile illerde bulunan özel Kızılay Hizmet Merkezleri üzerinden alınır.