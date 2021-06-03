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    • Ekonomi
    • 04.06.2021 08:35
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    • 04.06.2021 08:35
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    711 TL ile 1.460 TL arasında nakit geri ödemesiz alın! Anında başvuruyla herkese maddi yardım müjdesi!

    Türkiye'de ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirli şartları taşıdıkları takdirde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardımlardan yararlanabiliyorlar. Vatandaşlar çok çeşitli kalemlerde verilen sosyal yardımlar hakkında araştırma yapmayı sürdürüyorlar. Devlet tarafından hangi şartlarda, hangi vatandaşlara aylık kaç TL sosyal yardım veriliyor. Sosyal yardım almak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor?Türkiye'de muhtaç durumda olan yaşlı vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılık aylığı verilmektedir.

    takvim.com.tr
    711 TL ile 1.460 TL arasında nakit geri ödemesiz alın!

    Parasal destekler hiç şüphe yok ki dar hasılatlı vatandaşlar için oldukça ehemmiyetlilik talep ediyor. 65 yaş üstü yurttaşlara her ay ödenen devlet takviyesinin zamlı meblağı ve 2021 senesinde yaşlılık ücreti almak isteyenler için müracaat koşulları sayfamızda yer alıyor. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 0-2 yaş arasında çoklu doğum ile dünyaya gelen çocuklar için ailelerine yardım yapılıyor. Bu sosyal yardım ile çocukların beslenme ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanır. Bu yardımdam yararlanabilmek için hane içinde kişi başı ortalama gelirin 701 Tl'nin altında olması gerekir.

    TERÖR ZARARI YARDIMLARI

    Yaşadıkları bölgede yaşanılan terör olayları nedeniyle başka bir yerleşim yerine göç etmek zorunda kalan ailelere sağlanan yardımları ifade eder. Terör olaylarından etkilenen ihtiyaç sahibi durumundaki ailelerin gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Terör zararı yardımından yararlanmak için kişilerin ikamet ettikleri bölgede olumsuz sonuçlar doğuran bir terör olayının yaşanması ve ailenin bu terör olayı nedeniyle göç etmek zorunda kalması gerekir. Terör zararı yardımı çerçevesinde ailelere yapılacak ödemenin miktarı mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Söz konusu yardımın aylık tutarı 1.200 TL'yi aşamaz.

    YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIMI (SUY)

    Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir programdır. Bu program kapsamında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda programı, Türk Kızılayı ve ASPB koordineli bir çalışma yürütür. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile illerde bulunan özel Kızılay Hizmet Merkezleri üzerinden alınır.

        1000 TL PANDEMİ YARDIMI 4. FAZ BAŞVURUSU VAR MI?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular e devlet üzerinden kabul edilirken Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre 1000 TL pandemi yardım parası almak isteyen kişiler;

        Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında daha önce dağıtılan Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen bin liralık nakdi destekten faydalanmayan,

        5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar kategorisine girmeyen,

        SGK'dan aylık düzenli maaş alan emekliler,

        İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar,

        İŞKUR işsizlik maaşı alan kişiler haricinde kalan herkes 1000 TL Pandemi yardımı başvurusu yapma hakkına sahip olacak.

        TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA ÖDENEN AYLIK SOSYAL YARDIM

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı hastalıklar için vatandaşlara aylık sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır. Bu hastalıkların kronik olması nedeniyle bu vatandaşların yardıma muhtaç durumları doğmaktadır. Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle mali kayıp yaşayan hastalara nakdi yardım yapılmaktadır. Bu hastalık için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir evrak talebi yapılmamaktadır. Bu vatandaşlara her ay 1.460 TL nakit sosyal yardım verilmektedir.

            YAŞLILIK AYLIĞI

            Devletten her ay 65 yaş maaşı alan vatandaşlar 2020 yılında aylık 711 TL alıyorlardı. Açıklanan zam oranları kapsamında sosyal güvencesi olmayan, 65 yaş ve üzerinde olan yaşlı vatandaşlara ödenen yaşlılık maaşları da netlik kazanmış oldu. Daha önceki aylarda aylık 711 TL olarak ödenen yaşlılık maaşı zam ile birlikte 763 TL oldu.

            DOĞUM YARDIMI

            Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 0-2 yaş arasında çoklu doğum ile dünyaya gelen çocuklar için ailelerine yapılan sosyal yardımdır. Bu sosyal yardım ile çocukların beslenme ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanır. Bu yardımdam yararlanabilmek için hane içinde kişi başı ortalama gelirin 701 Tl'nin altında olması gerekir. Şartları uyan vatandaşlar Çoklu Doğum Yardımı kapsamında her ay 150 TL ödeme yapılmaktadır.


            EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL'DİR?

            Evde bakım maaşı için en çok araştırılan konulardan birisi de bu sosyal yardımın kaç TL olduğudur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tüm sosyal yardımlarında olduğu gibi evde bakım parası da memur maaş katsayısına eşitlenmiştir. Bundan dolayı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında evde bakım parasına zam yapılıyor. Ocak 2021'de yapılan zam ile evde bakım parası 1.544 TL'den 1.657 TL'ye yükseltilmiştir.

                SAĞLIK YARDIMI

                Sosyal güvencesi bulunmayan hastaların tedavileri süresince ihtiyaç duyulan sağlık yardımlar.

                ŞEHİT VE GAZİ YARDIMI

                Başvurular 3 ile 5 gün arasında değerlendirilmekte.

                BARINMA YARDIMI

                Sosyal İncelemeler doğrultusunda değerlendirilmektedir

                BAŞVURULAR İLLERE GÖRE NASIL YAPILACAK?

                Eğer il dışından gelip yol yardımı ve sosyal destek yardımlarından almak istiyorsanız bulunduğunuz ilin merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapacaksınız. Ancak diğer kalıcı yardımlar için destek alacaksınız başvurularınızı kendi ilçenizde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaksınız.

                ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

                Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere elektrik tüketim yardımı kapsamında belirli sınırlar içerisinde sosyal yardım yapılmaktadır. Bu sosyal yardım için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Düzenli olarak sosyal yardım alan muhtaç durumdai ailelere veriken bu sosyal yardım gereği 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişik hanelere aylık 150 kWh karşılığı PTT aracılığı ile ödeme yapılır.
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                Memura-emekliye 5 ayda yüzde 6.4 zam
                Haberler Ekonomi 711 TL ile 1.460 TL arasında nakit geri ödemesiz alın! Anında başvuruyla herkese maddi yardım müjdesi!