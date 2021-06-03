Oturduğunuz yerden ek iş yaparak 1.500-2.250 TL kazanın! Evden çalışarak para kazandıracak işler!

Takribî bir buçuk seneye yakındır ülkemizde görülen koronavirüs bir hayli kişinin iş yerlerinin kapanmasına veya konuttan çalışma etrafı sağlamasına imkân sağladı. Zorlu günler geçirdiğimiz bu yarıyıllarda konutta müddet geçirme süresi ise uzadı. Aile fertleri dışarı çıkmamak için konut ekonomisine katkı sağlamak için arayış yolu bulmak istiyor. Peki pandemi sürecinde konuttan para kazanmak için yapılan işler neler? İşte para kazandıran işler listesi! İnternet üzerinden makale yazarak editörlük yapan kişiler, talep edilen konu hakkında makale yazmaktadır. İnternet siteleri ile çalışarak editörlük yapan kişiler evden kolaylıkla para kazanabilir.
İnternet üzerinden satış yapmak
Paketleme işi yapmak
Blog yazarlığı yapmak
Makale yazmak
El işi ürünleri satmak
Youtuber olmak
Uygulama geliştirmek
Oyun geliştirmek
İkinci el ürün satmak
Online öğretmenlik yapmak
İnternet üzerinden satış yapmak;