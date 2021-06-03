Borsa İstanbul ilk yarıda yükselişe geçti

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile elektrik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle pozitif seyrine devam ediyor.