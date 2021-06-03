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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 15:04
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    • 03.06.2021 15:04
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    ilk yarıda yükselişe geçti | 3 Haziran son durum

    'daki son gelişmeleri öğrenmek isteyenler öğlen saatleriyle birlikte araştırmalara başladı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,33 puan artışla 1.436,06 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile elektrik oldu.

    AA
    Borsa İstanbul ilk yarıda yükselişe geçti

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak 1.436,06 puana yükseldi.

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,33 puan artışla 1.436,06 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile elektrik oldu.

    Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle pozitif seyrine devam ediyor.

    TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,89 ve yıllık yüzde 16,59 artış kaydetti. Böylece geçen yılın eylül ayından bu yana kademeli yükselen ve nisanda yüzde 17,14'ü gören yıllık enflasyonda, 7 aylık artışın ardından ilk kez düşüş görüldü.

    Analistler, öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdamı, ABD Merkez Bankası yetkilileri ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.
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