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    • Ekonomi
    • 04.06.2021 02:02
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    • 04.06.2021 02:02
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    4 Haziran ! ! Hugel Akü, LG 43 inç Uydu Alıcılı Smart Led Tv, Alcatel Cep Telefonu...

    4 Haziran gününde satışa çıkacak ürünleri tanıttı. 4 Haziran , her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünleri satışa çıkarıyor. Hugel Akü, LG 43 inç Uydu Alıcılı Smart Led Tv, Alcatel Cep Telefonu, Kadın Klasik Ayakkabı, 3'lü Kadın Çorap, Queen Retro Çelik Kettle gibi ürünler 4 Haziran ŞOK aktüel katalog listesinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    4 Haziran ŞOK aktüel katalog! ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

    4 Haziran ŞOK aktüel katalog! ŞOK aktüel ürünler kataloğunde birbirinden hesaplı ürünler satışta oluyor. Birbirinden hesaplı ürünler listesinde teknolojiden hobi ürünlerine kadar birçok farklı ürün bulunuyor. İşte, 4 Haziran ŞOK aktüel katalog listesi...

    4 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL KATALOG!

    Hugel Akü 12 V 60 Ah 349 TL,

    Hugel Akü 12 V 72 Ah 349 TL

    Good Year Eagle Sport 255 / 55R16 Oto Lastik 435 TL

    LG 43UN73006LC 43" 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.349 TL,

    Alcatel 1S 2020 Cep Telefonu 1.599 TL,

    Queen Retro Çelik Kettle 449 TL
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan HDP'ye salvo
        Haberler Ekonomi 4 Haziran ŞOK aktüel katalog! ŞOK aktüel ürünler kataloğu! Hugel Akü, LG 43 inç Uydu Alıcılı Smart Led Tv, Alcatel Cep Telefonu...