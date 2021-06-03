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    • Ekonomi
    • 04.06.2021 08:43
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    • 04.06.2021 08:49
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    Valilik, Kaymakamlık ve kurumlarından e-devlet üzerinden maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Dar gelirlilere müjde!

    Valiliklerden kaymakamlıklardan koronavirüs ile mücadele sürecinde bazı destekler alabilirsiniz. Koronavirüsle mücadele kapsamında Devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar başladı. Valilikler, Kaymakamlıklar, ler ve ilgili tüm kurumlar ihtiyaç sahibi durumda olan vatandaşlara hızla yardımları ulaştırıyor. E-devlet üzerinden yardım başvuruları da gerçekleştirilebiliyor. Valilik, Kaymakamlık, Belediye ve diğer Devlet kurumlarına yardım başvuruları gerçekleştiriliyor. Maddi yardım başvurusu nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Valilik, Kaymakamlık ve Belediye kurumlarından e-devlet üzerinden maddi yardım...

    Kaymakamlık, Valilik ve Belediye yardımı en fazla merak edilen konulardan birisi. Valiliklerden kaymakamlıklardan koronavirüs ile gayret sürecinde bazı dayanaklar alabilirsiniz. Yazılı başvuru yapılması işlemleri ile sağlanan bu destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemleri, alabilecekleri maddi yardımları ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin detayları sayfamızda açıkladık. Devlet tarafından yapılan yardım ödemeleri çok değişik müesseseler tarafından ödeniyor. Bu ödemelerin kimileri bakanlıklar üzerinden ödenirken bazı yardımlar ise bakanlıkların alt üniteleri tarafından sağlanıyor.

    VALİLİKLER VE KAYMAKAMLIK DESTEK ÖDEMELERİ

    Maddi durumu iyi olmayan, geliri bulunmayan ya da düşük gelirli olan vatandaşlara valiliklerden çeşitli alanlarda ödemeler yapılır.

    Vatandaşların içinde bulundukları durumlara göre oluşan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan bu destek ödemeleri yakacak yardımı, erzak yardımı, eğitim yardımı, maddi destek ve nakit para yardımı gibi alanlarda ödenir.

    VALİLİKLERDEN ALINAN YARDIMLAR

    Valilikler tarafından vatandaşa sağlanan yardım ve destekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak gerçekleştirilen yardımları kapsamakta olup bunlar 450 TL olarak ödenen öğrenci yardım parası, kira yardımı, fakirlik maaşı yardım kalemleridir. Bu yardımlardan yararlanmak için kimlik belgesi ve fotokopisi, ikametgah belgesi, geliri olmadığına dair gelir test, başvuru dilekçesi, emekliliğe hak kazanmamış olmak, gayrimenkul ve menkul sahibi olmamak şartlarını sağlaması gerekmektedir.

        Fakir Ailelere Devlet Yardımı

        Durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için devletimiz kapılarını açarak bir çok yardımda bulunmaktadır. Maddi yardımların yanı sıra kira, giyecek, yiyecek, yakacak yardımları da verilmektedir. Ülkemizde çok sayıda vatandaşımız açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bu nedenle de bir çok aile maddi yetersizlikler sonucunda oldukça sıkıntı yaşamaktadır. Devletimiz ilk olarak İş-kur tarafından işsiz olan vatandaşlarımıza iş imkanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışamayacak durumda olan ve hiç bir geliri bulunmayan vatandaşlarımız için fakirlik maaşı verilerek bir çok aileye maddi destek sağlanmaktadır.

        Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?

        Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.

        Erzak yardımıcı için gerekli belgeler hangileridir?

        Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:

        Nüfus cüdanı fotokopisi

        Dilekçe

        Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)

        Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.

            Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:

            Belediye yardım parası

            Odun ve kömür yardımı

            Gıda ve erzak yardımı

            Muhtaç asker ailesi yardımı

            Belediye yaşlı bakım hizmetleri

            Kırtasiye yardımı

            Öğrencilere okul yardımı

            Belediye bursu

            Giyecek yardımı

            Sosyal yardım kartı

            Şehit ve gazi yakınlarına yardım

            Fakir ailelere kira yardımı

            Sağlık ve ilaç yardımı

            Bebekler için bez ve mama yardımı

            Engelli yardımları

            Belediye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

            Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.

            Belediyeden nakdi yardım almak için hangi belgeler gerekiyor?

            Belediyelerden nakdi yardım almak erzak yardımı almaktan daha zordur. Çünkü kişiler ihtiyaç sahibi olduklarını belgelerle kanıtlamak durumundadır. İşte, nakdi yardım almak isteyenler için gerekli olan belgeler:

            TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz

            Yardım dilekçesi

            Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.

            Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi

            Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge

            Ayrıca belediyeye başvuru yapmadan önce gerekli evraklar konusunda daha net bilgi almalısınız. Çünkü belediyelerin istediği belgeler farklı olabilir.

                BELEDİYELERİN YAPTIĞI YARDIMLAR

                Her belediyenin Sosyal Yardım ve Hizmet yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelikler dahilinde belediyeler aşağıda sayılan kişilere tespit sonucunda ayni ve nakdi yardım yapmaktadır;

                Sigortalı bir işte çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan şahıs ve ailelere
                Evinde yeme ihtiyacını karşılayamayacak olanlara düzenli olarak yapılacak yemek yardımları
                Yaşlılara ve engellilere yapılan yardımlar
                Doğal felaketler sebebi ile yardıma muhtaç olan kişilere yapılan yardımlar
                Hastalıkları sebebi ile çalışamayacak durumda olanlar
                Belediyenin inceleme yapan komisyonu tarafından yardıma muhtaç olduğunun tespiti yapılan kimseler
                Eğitim amaçlı yapılan yardımlar başlıklarında ve bu şekilde mağduriyet yaşayan kişilere yardım yapılmaktadır.
                Belediyelerden yardım talebinde bulunmak isteyen kişilerin ikametgah belgeleri, T.C. kimlik fotokopisi ve başvuru taleplerini anlatan bir dilekçe ile belediyelere, kolluk kuvvetlerine ya da muhtarlarına giderek başvuruda bulunmaları yeterli olmaktadır. Başvuru sonrasında belediye ekiplerince adresinizde inceleme yapılacaktır. Bu sebeple gerçek manada muhtaç olduğunuzun anlaşılması durumunda yardımlardan faydalanmaya başlayabileceksiniz. Boşanan kadına devlet destekleri ve maddi yardımlar başlıklı içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

                KAYMAKAMLIK YARDIM LİSTESİ

                Bunların dışında kaymakamlıklarda ihtiyacı olan vatandaşlara özel destekler sağlıyor. Kaymakamlıklar tarafından sağlanan maddi yardımlara dair listyi aşağıda paylaşıyoruz. Kaymakamlık yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar da başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar.

                1-) 1. Grup Yardımlar Kadınlar için;

                Çocuk yardımı, Doğum yardım parası, Eşi cezaevine giren kadınlar için sağlanan sosyal yardımlar, Dul kadınlara destek yardımları, Şartlı gebelik için maddi yardımlar, Bebek maması ve bez yardımı,

                2-) 2. Grup Yardımlar Sağlık Alanında

                Muhtaçlık maaşları, Sosyal destek yardımları, Tıbbi malzeme desteği, Yatalak hasta bezi yardımları, Engelli raporu sahiplerine maaş yardımı, Evde bakım parası ödemeleri, Şartlı sağlık destekleri.

                3-) 3. Grup Yardımlar Genel

                Kira yardımı, Yakacak yardımı, Proje geliştirme desteği, Eğitim/öğretim yardımı, Bayramlık ve gıda yardımı, Gıda desteği, Kıyafet desteği, Afet yardımları,65 yaş üstü maaşlar,
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                Haberler Ekonomi Valilik, Kaymakamlık ve Belediye kurumlarından e-devlet üzerinden maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Dar gelirlilere müjde!