10 ay boyunca... Ve belli oldu! Çalışmayanlara, işsizlere aylık 2 bin 862 lira verilecek! İşte başvuru şartları ve detaylar...

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

İşsizlik aylığı, almaya hak kazandıktan sonra, İŞKUR'un belirlediği, kurallara uymalısınız. Uymaz ve aşağıda belirtilen işsizlik maaşı kesilen durumlar gerçekleşirse, işsizlik ödeneğiniz kesilir. Bahsi geçen durumlar şu şekildedir;

İŞKUR'un çağrıları cevaplanmazsa, kurumun istediği belgeler hiçbir neden yokken zamanında getirilmezse,

Türkiye İş Kurumu'nun yönlendirdiği meslek kurslarına bir nedene dayanmaksızın gidilmezse,

İşsizlik maaşı verilen sürede, bir işe girdiği, sigortası yapıldığı ya da herhangi bir kurumdan yaşlılık ödeneği aldığı görülürse,

İŞKUR'un işsizlere sunduğu hizmetlerden, iş bulmaya yardım hizmeti kapsamında, gönderilen iş, kişiye uygun, daha önce çalıştığı işlere ve aldığı maaşlara benzer olduğu halde reddedilirse, kurum işsizlik ödeneğini keser.

Bu noktada, 3. ve 4.madde çok önemlidir. Bu 2 maddeden birinden dolayı, işsizlik ödeneğiniz kesilirse, tekrar başlatılmaz. Fakat, 1 ve 2.maddelerde belirtilen durumlar sona ererse, işsiz, İŞKUR'un istediklerini yapar ve meslek kurslarına başlarsa, işsizlik maaşını yeniden alabilir.