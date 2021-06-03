10 ay boyunca... Ve belli oldu! Çalışmayanlara, işsizlere aylık 2 bin 862 lira verilecek! İşte başvuru şartları ve detaylar...

Çalıştığınız sigortalı işinizden, atıldıysanız İŞKUR tarafından işsizlik aylığı bağlanır. İşinden olan veya haklı ve ispatlanabilir nedenden işinden ayrılanlar işsizlik ücreti alırlar. İŞKUR üzerinden ödenen işsizlik ücreti ödemeleri en az 6 ay olarak ödenir. Zorunlu koşulların sağlanması vaziyetinde yapılan ödemler prim süresi uzun olursa 10 ay olarak ödenir. Aile Bakanlığı, maaşın ödenme gününü öne çekebilir. İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış vatandaşlar, kimlik kartı ile istediği bir PTT şubesinden maaşını alabilir. İşsiz, maaşını 6 ay boyunca almaz ise hesaptaki para, İşsizlik Sigortası Hesabı'na aktarılır.
10 AY İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN
İşsizlik maaşında yapılan ödeme süreci son 3 yıl içinde yatırılan prim gününe göre belirlenir. En az 6 ay olarak ödenen işsizlik maaşı bunun dışında 8 ay ve 10 ay olarak da alınır.
* 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere
* 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
* 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
İŞSİZLİK MAŞI BAŞVURU ŞARTLARI
İŞKUR tarafından yapılan açıklamada işsizlik maaşına başvuru yapacak vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,