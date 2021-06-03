Aaltın alıp yatırım yapanlar fiyatları öğrenmek üzere sabah saatleriyle birlikte araştırmalarını sürdürüyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 düşüşle 524,60 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 2.0'ye yakın düşüşle 1,870 dolar düzeyine gerilerken, gümüş de yüzde 3.4'e yakın düşüşle 27 dolara kadar indi. Peki, çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Haziran anlık altın fiyatları son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 düşüşle 524,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 850,00 lira, Cumhuriyet altını 3.477,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 524,60 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 526 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 526 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 524 bin 600 lirayı, en yüksek ise 526 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 526 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 681 milyon 548 bin 678,25 lira, işlem miktarı ise 1.301,21 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 712 milyon 469 bin 529,33 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.