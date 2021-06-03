Aaltın alıp yatırım yapanlar fiyatları öğrenmek üzere sabah saatleriyle birlikte araştırmalarını sürdürüyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 düşüşle 524,60 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 2.0'ye yakın düşüşle 1,870 dolar düzeyine gerilerken, gümüş de yüzde 3.4'e yakın düşüşle 27 dolara kadar indi. Peki, çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Haziran anlık altın fiyatları son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?