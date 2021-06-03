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    • Ekonomi
    • 04.06.2021 06:31
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    • 04.06.2021 06:35
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    4 Haziran anlık son durum: Çeyrek, tam, yarım ve gram fiyatları ne kadar oldu?

    Piyasaların kapanış gününde günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Yatırımcıları değerli madendeki son alış satış fiyatlarını öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Dün İstanbul 'da kapanışta çeyrek 850,00 lira, Cumhuriyet altını 3.477,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 524,60 liradan işlem görmüştü. İç piyasada, gram altın 524 liraya, çeyrek altın 861 liraya, Cumhuriyet altını da 3,429 liraya geriledi. Peki, çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son gelişmeler

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Aaltın alıp yatırım yapanlar fiyatları öğrenmek üzere sabah saatleriyle birlikte araştırmalarını sürdürüyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 düşüşle 524,60 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 2.0'ye yakın düşüşle 1,870 dolar düzeyine gerilerken, gümüş de yüzde 3.4'e yakın düşüşle 27 dolara kadar indi. Peki, çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Haziran anlık altın fiyatları son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 düşüşle 524,60 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 850,00 lira, Cumhuriyet altını 3.477,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 524,60 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 526 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 526 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 524 bin 600 lirayı, en yüksek ise 526 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 526 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 681 milyon 548 bin 678,25 lira, işlem miktarı ise 1.301,21 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 712 milyon 469 bin 529,33 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        EMTİA PİYASALARI - ABD VERİLERİYLE ALTIN DÜŞTÜ, PETROL YATAY

        ABD ekonomisine ilişkin verilerin beklentilerden de iyi gelmesi üzerine artan risk iştahının getirdiği satışlarla altının ons fiyatı yüzde 2.0'ye yakın düşüşle 1,870 dolar düzeyine gerilerken, gümüş de yüzde 3.4'e yakın düşüşle 27 dolara kadar indi.

        ABD'de hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs ayında 1.3 puan artışla 64 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.

        Ayrıca, ABD'de özel sektör istihdamı Mayıs'ta ekonominin hızla yeniden açılmasıyla artan talepten destek bularak 978,000 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 385,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) toplantısında, petrol talebinin 2021'in ikinci yarısında petrol arzını aşacağı yönünde ortak görüş oluşmasıyla 71 doların üzerine tırmanan gösterge Brent petrolün varil fiyatı bu düzeyde yatay hareket ediyor.

        OPEC+ grubu, bu yıl sonunda petrol talebinin günlük 99.8 milyon varil olacağı, petrol arzının ise günlük 97.5 milyon varilde kalacağını öngörüyor.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.44 artışla 71.51 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.25 artışla 68.74 dolar,

        - altın yüzde 1.95 düşüşle 1,871.39 dolar,

        - gümüş yüzde 3.37 düşüşle 27.21 dolar,

        - bakır yüzde 1.23 düşüşle 10,113.50 dolar,

        - platin yüzde 3.44 düşüşle 1,153.98 dolar,

        - paladyum yüzde 1.31 düşüşle 2,822.63 dolar düzeyindeydi.
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