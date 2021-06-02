Bir süredir 14 milyon çalışanı yakından ilgilendirecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu noktada sistemin acil ve büyük ihtiyaçlar için de kullanılabileceği belirtildi. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte kıdem tazminatı üzerinden bir miktar fona aktarılabilecek. Bu sayede fonda paranın birikmesi ve daha acil ve büyük lüzumlar için kullanılmasına zemin hazırlayacağı tanımlandı. Bunun için bazı fikirler üzerinde durulduğu tanımlandı. Model yasalaşırsa ya şu andaki mevcut sistem tercih edilecek ya da devletin de katkıda bulunacağı işçi ve işverenin prim ödeyeceği yeni sistem oldukça ilgi çekecek.
- Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
TES, emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını amaçlayan bir sistem olarak kurgulandı. TES, çalışan, işveren ve devlet tarafından, çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi katkıların emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirileceği ve bu fonların seçiminin ve birikimlerin fonlar arasındaki dağılımının çalışan tarafından yapılacağı bir ikinci basamak emeklilik sistemi olarak planlandı.
- Katılımda zorunluluk olacak mı, uygulama ne zaman başlayacak?
Sistem 1 Ocak 2022 itibarıyla başlayacak ve tüm özel sektör çalışanları yeni sisteme girecek. Kapsam dahilindeki tüm çalışanlar karma TES'e dahil olacak, sonra dileyen kişi isteğe bağlı TES'e geçiş yapabilecek.