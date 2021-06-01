Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Turnava ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.
"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"
Bakan Muş, "İki ülke arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
İşte Bakan Muş'un açıklamalarından satır başları;
Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 1, 2021
İki ülke arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. pic.twitter.com/FNwBjfoVnm