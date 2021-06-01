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    • Ekonomi
    • 02.06.2021 01:16
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    • 02.06.2021 01:16
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    Ticaret Bakanı , lı Bakan Natia Turnuva ile görüştü

    Ticaret Bakanı , Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı.

    Bakan Muş, Gürcistanlı Bakan Turnuva ile görüştü

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Turnava ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.



    "ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"
    Bakan Muş, "İki ülke arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.



    İşte Bakan Muş'un açıklamalarından satır başları;
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    Haberler Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürcistanlı Bakan Natia Turnuva ile görüştü