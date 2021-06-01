



İşte Bakan Muş'un açıklamalarından satır başları;



Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik.



İki ülke arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. pic.twitter.com/FNwBjfoVnm