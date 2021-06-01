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    • Ekonomi
    • 01.06.2021 20:05
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    • 01.06.2021 20:05
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    ne kadar? 2021 kaç?

    2021 kaç? ne kadar? Haziran ayında enflasyon verilerine göre kira zamlarının ne kadar olacağı belli olacak. Enflasyon verilerine göre kira zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor. Peki; 2021 ?

    takvim.com.tr
    Haziran ayı kira zammı ne kadar? 2021 Haziran kira zam oranı kaç?

    Haziran ayı kira zammı ne kadar? 2021 Haziran kira za oranı kaç? Vatandaşların merak ettiği konulardan birisi Haziran ayı kira zam oranı oldu. Yıllık kira zamları açıklanan enflasyon verilerine göre değişiklik gösteriyor. 2021 Haziran ayı enflasyon verilerine göre, Haziran ayı kira zammı da belli oluyor. Peki; 2021 Haziran ayı kira zammı ne kadar?

    2021 HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

    Haziran ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Perşembe günü belli olacak.

    MAYIS 2021 KİRA ARTIŞ ORANI

    TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.

    MAYIS AYI KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

    Konut Kirası: 1.000 TL

    Kira Artış Oranı: %13,70

    Mayıs ayı Kira Zammı Tutarı: 1. 137, 00 TL

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

        Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
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