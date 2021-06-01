Haziran ayı kira zammı ne kadar? 2021 Haziran kira zam oranı kaç?

Haziran ayı kira zammı ne kadar? 2021 Haziran kira za oranı kaç? Vatandaşların merak ettiği konulardan birisi Haziran ayı kira zam oranı oldu. Yıllık kira zamları açıklanan enflasyon verilerine göre değişiklik gösteriyor. 2021 Haziran ayı enflasyon verilerine göre, Haziran ayı kira zammı da belli oluyor. Peki; 2021 Haziran ayı kira zammı ne kadar?
2021 HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?
Haziran ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Perşembe günü belli olacak.
MAYIS 2021 KİRA ARTIŞ ORANI
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.
MAYIS AYI KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Konut Kirası: 1.000 TL
Kira Artış Oranı: %13,70
Mayıs ayı Kira Zammı Tutarı: 1. 137, 00 TL