Milyonlarca vatandaş borcu olduğu için Banka sicil affı çıkacak mı 2021? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluk çeken ve bankadan kredi almak isteyen vatandaşların geçmişte borcu olup olmadığı büyük önem taşıyor. Kredi sicil affı ne demek araştıranlara bu yasayla birlikte bankaların kara listesinde olan kişilerin tekrar kredi çekebileceğini belirtelim. Peki kara listeye girenler kredi çekebilecek mi? Bankalar sicil affı uygulamaya başlayacak mı? İhtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı borcu olanlar için sicil affı yapılacak mı merak konusu.