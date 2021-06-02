Milyonlarca vatandaş borcu olduğu için Banka sicil affı çıkacak mı 2021? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluk çeken ve bankadan kredi almak isteyen vatandaşların geçmişte borcu olup olmadığı büyük önem taşıyor. Kredi sicil affı ne demek araştıranlara bu yasayla birlikte bankaların kara listesinde olan kişilerin tekrar kredi çekebileceğini belirtelim. Peki kara listeye girenler kredi çekebilecek mi? Bankalar sicil affı uygulamaya başlayacak mı? İhtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı borcu olanlar için sicil affı yapılacak mı merak konusu.
Sicil Affı çıktı mı?
Milletvekili Özkan Yalım, Sicil Affı bekleyen milyonların yüreğine su serpti. Uzun zamandır beklenen Sicil Affı konusu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğü ve önümüzdeki günlerde sicil affı çıktı haberinin resmi olarak duyurulacağını söyledi.
Son olarak, Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın lehine çıkacak olan bir kanundur, Sicil Affı şimdiden hayırlı uğurlu olsun dedi. Milletvekili Özkan Yalım, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ve önümüzdeki günlerde çıkıcak olan Sicil Affı ile ilgili şu açıklamayı yaptı: