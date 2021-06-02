Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.06.2021 08:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2021 08:37
    ABONE OL

    Borcu olanlar dikkat! Milyonlara müjde: son dakika çıktı mı? 2021 çıkacak mı?

    Milyonlarca vatandaş tarafından neredeyse her gün sorgulanan çıktı mı? Sorusu sonunda netliğe kavuşuyor. Bankalara kredi ve kartı kartı borcu olanlara sicil affı geliyor. Müjdeli haber Milletvekili Özkan Yalım kaynaklı son dakika sicil affı haberi kapsamında bankalardan çekilmiş olan kredilerin anapara, faiz veya ödemelerini aksatan kişilerin kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Sicil Affı müjdesi haber detayında. Peki kara listeye girenler kredi çekebilecek mi? Bankalar sicil affı uygulamaya başlayacak mı? İhtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı borcu olanlar için sicil affı yapılacak mı merak konusu.

    takvim.com.tr
    Milyonlara müjde: Sicil affı son dakika çıktı mı? 2021 banka sicil affı çıkacak mı?

    Milyonlarca vatandaş borcu olduğu için Banka sicil affı çıkacak mı 2021? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluk çeken ve bankadan kredi almak isteyen vatandaşların geçmişte borcu olup olmadığı büyük önem taşıyor. Kredi sicil affı ne demek araştıranlara bu yasayla birlikte bankaların kara listesinde olan kişilerin tekrar kredi çekebileceğini belirtelim. Peki kara listeye girenler kredi çekebilecek mi? Bankalar sicil affı uygulamaya başlayacak mı? İhtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı borcu olanlar için sicil affı yapılacak mı merak konusu.

    Sicil Affı çıktı mı?

    Milletvekili Özkan Yalım, Sicil Affı bekleyen milyonların yüreğine su serpti. Uzun zamandır beklenen Sicil Affı konusu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğü ve önümüzdeki günlerde sicil affı çıktı haberinin resmi olarak duyurulacağını söyledi.

    Son olarak, Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın lehine çıkacak olan bir kanundur, Sicil Affı şimdiden hayırlı uğurlu olsun dedi. Milletvekili Özkan Yalım, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ve önümüzdeki günlerde çıkıcak olan Sicil Affı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

        2021 Sicil Affı detayları

        "Kanuna eklenmesi teklif edilen yeni bir geçici maddeyle anapara ve taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olan, kullandığı kredilerin ödemelerini aksatan gerçek veya tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan yada bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin, karşılıksız çek, protestolu senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki kayıtları (sicilleri); söz konusu borçlarının ödenmesi gereken kısmının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde finansal işlemlerde bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması esası getiriliyor.


        SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Koronavirüsten dolayı birçok vatandaş bankaya olan borçlarını ödeyemedi ve zor durumda kaldı. Salgından dolayı işleri iyi gitmeyen ve bankadan çektiği kredileri ödeyemeyen kişiler Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkar araştırıyor. Yasa ilk olarak 2020 yılının Mart ayında gündeme gelmiş, ardından da geçtiğimiz aylarda meclis gündeminde konuşulmuştu.

        Ancak Kredi Sicil Affı'nın ne zaman çıkacağına dair henüz net bir cevap gelmedi. Çünkü hala kanun teklifi için mecliste tartışmalar devam ediyor. Kredi Sicil Affı Yasası meclisten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz işleme alınacaktır.

            KREDİ SİCİL AFFI ŞARTLARI NELERDİR?

            Henüz Kredi Sicil Affı kanun teklifi Resmi Gazete'de yayınlanmadı fakat binlerce vatandaş yayınlanmasını bekliyor. Diğer yandan bazı haber kaynakları Kredi Sicil Affı şartları neler sorusuna cevap vermeye başladı.

            KREDİ SİCİL AFFI NE DEMEK?

            Kredi Sicil Affı ne demek araştıranlara bu yasayla birlikte bankaların kara listesinde olan kişilerin tekrar kredi çekebileceğini belirtelim. Diğer bir ifade ile Kredi Sicil Affı Yasası bankadan kredi çekerek borçlarını ödeyemeyen kişilere son bir şans daha verilerek, aynı bankadan yapılandırma kredisi çekerek tüm borçlarını kapatmasıyla kara listeden çıkılması yöntemidir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Fransa'ya Osmanlı tokadı! Mükemmel ilişkilerimiz var
            Haberler Ekonomi Borcu olanlar dikkat! Milyonlara müjde: Sicil affı son dakika çıktı mı? 2021 banka sicil affı çıkacak mı?