ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çereçve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, 36,000 doları aşan Bitcoin ve 2,600 doları aşan Ethereum bu düzeylerde yatay hareket ederken, toplam piyasa hacmi de 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.
Cüzdan aktivitelerine bakıldığında uzun vadede birikim yapan Bitcoin yatırımcıları yeni bir pick olacak düşüncesiyle stok yapmaya devam ederken, Glassnode harcanan çıktı kar oranına (SOPR) göre, kısa vade yatırımcıları, yaşanan düşüşte satışlarını 5 kat arttırdı.
Son 24 saat içinde 35,787.09 ve 37,429.75 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.55 düşüşle 36.521.88 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 7.74 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 681 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,531.16 ve 2,710.12 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.45 düşüşle 2,621.65 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 7.60 ve piyasa hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolarlık düşüşle 303 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether de 0.9997 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte 0.05 düşüşle 0.99 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı ise yüzde 0.16 ve piyasa hacmi de 61 milyar dolar düzeyindeydi.
Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 632 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;