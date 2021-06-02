



Toplam 10,208 kripto para biriminin işlem gördüğü 387 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.8'ini Bitcoin, yüzde 18.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 107 milyar dolar düzeyindeydi.

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik'in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle:

"Finansal Regülatör Başkanı Yao Qian, dijital para çalışmalarında Ethereum ağının seçilebileceğini ima etti.



"Qian, açıklamasının kişisel olduğunu belirtse de Ethereum'un adının bir dijital para çalışması içerisinde geçmesi dijital paraların akıllı para olarak inşa edilme sürecinde olduğunu düşündürttü. Süreç içerisinde ETH'ye pozitif yansıyacak bir atılım olarak değerlendirildi.

"Singapur merkezli çok uluslu banka DBS, ilk STO'sunda 15 milyon dolarlık dijital tahvil çıkardı. Yapılan açıklamalara göre dijital tahviller Digital Exchange (DDEx) aracılığıyla ihraç edildi. Dijital tahvilin 10,000 dolardan işlem görmesi bekleniyor.

"TCMB'nin kripto para raporu ortaya çıktı. Raporda "koşullara göre hareket etmeliyiz, biz kapalı ekonomi değiliz" söylemleri dikkat çekerken, kripto paraların değişim aracı olmayacağı, borsa için sermaye şartı aranacağı ve stopajın gündeme getirilebileceği üzerinde duruldu."