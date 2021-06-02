3 bin TL müzik emekçileri desteği başvuru nasıl yapılır? Müzik emekçileri ödeneği kimlere ne zaman verilecek?

MÜZİK EMEKÇİLERİ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik emekçilerine verilecek destek ile ilgili açıklama yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu detaylar yer aldı;

"Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız"

KİMLER MÜZİK EMEKÇİLERİ DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR?

Müzisyenlere para desteğinden faydalanmak için günlük ya da haftalık yevmiye şeklinde herhangi bir yerde çalışmamak gerekiyor. Başta herhangi bir sosyal güvencesi olmayan müzisyenler olmak üzere, işleri durma noktasına gelen ya da işlerini koronavirüsten dolayı kaybeden hem enstrüman hem de ses sanatçıları para desteğinden faydalanabilecek.