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    • Ekonomi
    • 02.06.2021 10:10
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    • 02.06.2021 10:10
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    3 bin TL müzik emekçileri desteği başvuru nasıl yapılır? Müzik emekçileri ödeneği kimlere ne zaman verilecek?

    ? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. nedeniyle sahne sanatları, sanatçılar, müzisyenler olumsuz yönde etkilenen mesleklerden oldu. Dünya genelinde çoğu müzisyen geçtiğimiz Mart ayından beri sahneye çıkamıyor. Bu kapsamsa müzik emekçileri için 3 bin TL destek verileceği müjdesini duyurdu. Peki, ? 3.000 TL müzik emekçileri desteği kimlere ve ne zaman verilecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    3 bin TL müzik emekçileri desteği başvuru nasıl yapılır?

    3 bin TL müzik emekçileri desteği başvurusu nasıl yapılır? Sorusu araştırılmaya başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği müjdesini paylaştı. Peki 3 bin TL müzik emekçileri desteği kimlere verilecek? 3 bin TL müzik emekçileri desteği başvurusu nasıl yapılır?

    MÜZİK EMEKÇİLERİ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik emekçilerine verilecek destek ile ilgili açıklama yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu detaylar yer aldı;

    "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız"

    KİMLER MÜZİK EMEKÇİLERİ DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR?

    Müzisyenlere para desteğinden faydalanmak için günlük ya da haftalık yevmiye şeklinde herhangi bir yerde çalışmamak gerekiyor. Başta herhangi bir sosyal güvencesi olmayan müzisyenler olmak üzere, işleri durma noktasına gelen ya da işlerini koronavirüsten dolayı kaybeden hem enstrüman hem de ses sanatçıları para desteğinden faydalanabilecek.

    Buna ek olarak, müzik sektöründe çalışan diğer çalışanlar da müzisyen desteğinden faydalanabilecek. Müzisyen yardımından faydalanacak kişiler listesinde yer alan bu çalışanların ise; günlük ya da haftalık yevmiye şeklinde herhangi bir yerde çalışmaması gerekiyor. Başta herhangi bir sosyal güvencesi olmayan müzik sektörü çalışanları olmak üzere, işleri durma noktasına gelen ya da işlerini koronavirüsten dolayı kaybeden müzik sektörü teknik vb. çalışanlar para desteğinden faydalanabilecek.

        MÜZİSYENLERE PARA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Müzisyenlere para yardımı başvuru şartları şu şekilde sıralanmaktadır;

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmuş ve doğru beyanda bulunmuş olmak,

        Ses veya enstrüman sanatçısı veya müzik sektörü çalışanı olmak ve geçimini bu yolla temin ettiğine dair bilgi/belge/referans sunmak,

        Proje kapsamında verilecek tüm kişisel bilgilerin değerlendirme aşamasında kullanılabilmesi için 3. kişilerle paylaşılacağını kabul etmek,

        Herhangi bir meslek birliğine üye olmamak (MESAM, MSG ve MÜYOBİR meslek birliklerine üye olanlar, üyesi oldukları meslek birlikleri tarafından geliştirilecek projelere dâhil olacaktır.),

        18 yaşından büyük olmak,

        NOT: Birden fazla video kaydı sunan ya da birden fazla projede yer alan başvuru sahiplerine sadece bir kayıt için ödeme yapılacaktır. Sunulan bilgilerde bir yanlışlık tespit edilmesi halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
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        Haberler Ekonomi 3 bin TL müzik emekçileri desteği başvuru nasıl yapılır? Müzik emekçileri ödeneği kimlere ne zaman verilecek?