3 bin TL müzik emekçileri desteği başvuru nasıl yapılır? Müzik emekçileri ödeneği kimlere ne zaman verilecek?

3 bin TL müzik emekçileri desteği başvurusu nasıl yapılır? Sorusu araştırılmaya başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği müjdesini paylaştı. Peki 3 bin TL müzik emekçileri desteği kimlere verilecek? 3 bin TL müzik emekçileri desteği başvurusu nasıl yapılır?
MÜZİK EMEKÇİLERİ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik emekçilerine verilecek destek ile ilgili açıklama yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu detaylar yer aldı;
"Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız"
KİMLER MÜZİK EMEKÇİLERİ DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR?
Müzisyenlere para desteğinden faydalanmak için günlük ya da haftalık yevmiye şeklinde herhangi bir yerde çalışmamak gerekiyor. Başta herhangi bir sosyal güvencesi olmayan müzisyenler olmak üzere, işleri durma noktasına gelen ya da işlerini koronavirüsten dolayı kaybeden hem enstrüman hem de ses sanatçıları para desteğinden faydalanabilecek.
Buna ek olarak, müzik sektöründe çalışan diğer çalışanlar da müzisyen desteğinden faydalanabilecek. Müzisyen yardımından faydalanacak kişiler listesinde yer alan bu çalışanların ise; günlük ya da haftalık yevmiye şeklinde herhangi bir yerde çalışmaması gerekiyor. Başta herhangi bir sosyal güvencesi olmayan müzik sektörü çalışanları olmak üzere, işleri durma noktasına gelen ya da işlerini koronavirüsten dolayı kaybeden müzik sektörü teknik vb. çalışanlar para desteğinden faydalanabilecek.